Stormarner Tageblatt : Jahresrückblick 2019 – ein politisches Jahr

Parkchaos, überforderte Ausländerbehörde und Bauernproteste. Das war das politische Jahr in Stormarn.

Avatar_shz von Stormarner Tageblatt

30. Dezember 2019, 11:52 Uhr

Gute und schlechte Nachrichten erreichten uns 2019 aus dem Kreis. Hier eine Auswahl.

S4 von Hamburg nach Bad Oldesloe kommt

st

Eine gute Nachricht: Bund und Länder haben sich auf eine Finanzierung für die S4 von Hamburg nach Bad Oldesloe geeinigt, im kommenden Jahr könne der Bau beginnen, so Verkehrsminister Bernd Buchholz.

Neues Gebäude für Berufliche Schule

Susanne Rohde-Posern

Aber auch im Kreis Stormarn selbst wurde einiges abgearbeitet: In der Kreisstadt wurde Richtfest für ein 7,35 Millionen Euro teures Projekt gefeiert, die Berufliche Schule erhält ein neues Lehr-Gebäude.

Warten auf die Bildungskarte

st

Lokalpolitiker warfen dem Kreis Desinteresse vor, weil Infoveranstaltungen nicht durchgeführt wurden. Nun gab es die erste Veranstaltung, die Bildungskarte nimmt Fahrt auf.

Chaos bei den Kreisfinanzen

imago images / Steinach

Hieß es erst noch, es werde einen Überschuss von sechs Millionen Euro geben, gab es plötzlich ein Minus von 1,9 Millionen Euro. Es wurden Fehler gemacht, die von der Kreisverwaltung intern aufgearbeitet werden. Am Ende gibt es für 2020 ein Defizit von 5,2 Millionen Euro. Die fetten Jahre sind anscheinend vorbei.

Stranguliertes Wild in Zäunen

privat

Erschreckende Fotos reichen die Jäger in die Redaktion: Immer mehr Wild stirbt qualvoll. Der Grund: Landwirten und Pferdebesitzer Räumen nicht mehr benötigte Elektrozäune weg.

Schreck für Hundebesitzer

Eine norwegische Seuche erschreckte die Besitzer von Hunden. In Facebook-Gruppen wurde vor Fällen in Bad Oldesloe gewarnt, das Kreisveterinäramt gab Entwarnung: Keine Fälle bekannt.

Verbesserung der Abläufe in der Ausländerbehörde

Patrick Niemeier

Zoff gab es in der Ausländerbehörde. Über lange Wartezeiten, unfreundliche Sicherheitsleute und schlechte Terminvergaben klagten die Kunden. Der Kreis reagierte sofort und hat alle Problem in den Griff bekommen.

Moderner Web-Auftritt

sixtus

Mit einem neuen Web-Auftritt machte der Kreis auf sich aufmerksam. Das Ziel: Das Bild der Verwaltung soll moderner werden.

Bauernproteste

Marle Liebelt

Die Landwirte zeigten schon früh im Jahr ihren Unmut über die Sanktionen, die Auflagen und ungerechte Kritik. Beim Kreisbauerntag probten sie bereits den Aufstand – im Herbst folgten dazu noch viele Demonstrationen im ganzen Land.

Was tun bei einem Blackout?

Matthias Stark/dpa

Um für einen so genannten Blackout – also einen großflächigen Stromausfall – gerüstet zu sein, hat der Kreis Vertreter der Städte und Gemeinden an einen Tisch geholt. Wasserversorgung, Kommunikation und viele weitere Themen wurden vorsorglich besprochen.

Was Eltern wünschen

dpa

Die Kinderbetreuung ist ein Thema, das Eltern auf den Nägeln brennt – gut 3600 beantworten einen Fragebogen des Kreises. Ziel: Die Bedarfsplanung an die tatsächlichen Gegebenheiten anzupassen.

Stormarn-Lexikon

Kreis Stormarn

Das Stormarn-Lexikon geht an den Start. Seit Anfang des Jahres kann sich jeder Bürger am Lexikon beteiligen. Zwischenzeitlich haben Weiterbildungskurse stattgefunden, das Lexikon über unseren Kreis wächst.

Bad Oldesloe: Park-Problem war lange präsent

Patrick Niemeier

In der Kreisstadt war ein Thema das ganze Jahr über präsent: Es gab Ärger um das Parken. Oldesloer beschwerten sich über übereifrige Mitarbeiter des Ordnungsamtes, immer wieder fielen die Parkautomaten aus. Erst zum Ende des Jahres gibt es Entwarnung: Die neuen Automaten sind installiert – sogar mit der Brötchentaste –, die Parksituation entspannt sich nun.

Silberner Schlüssel für die engagierte Clownin

Den Silbernen Schlüssel erhielt zum Neujahrsempfang der Stadt Bad Oldesloe Bärbel Nemitz, sie gehört zu den Gründerinnen des Bella-Donna-Hauses und ermöglicht finanziell schwachen Kindern Theaterbesuche.

Ärger bei einigen Ortswehren in Bad Oldesloe

Chiara Förster

Die Stadt solle sich stärker um die Löschteiche kümmern, sonst können die Wehren die Brandbekämpfung nicht mehr gewährleisten. Der Bürgermeister nahm die Kritik an, die Teiche werden sukzessive in Ordnung gebracht.

Umgestaltung des Historischen Friedhofs

Pläne, den historischen Friedhof aufzuwerten, lösten sich im Laufe des Jahres in Luft auf. Gemacht wird nur das Nötigste. Ähnliches gilt nun für das Thema Sanierung der Hagenstraße. Die liegt jetzt auf Eis. Es gab für die Pläne halt keine Mehrheit.

Kommunalpolitiker Matthias Rohde stand unter Beschuss

Patrick Niemeier

Als provokant und polemisch beschreiben einige Fraktionen seine Arbeit als Ausschussvorsitzender. Am Ende setzte die Stadtverordnetenversammlung Matthias Rohde als Ausschussvorsitzenden ab.

Politikchaos in Bad Oldesloe

Niemeier

Die Freien Wähler und die Familienpartei begründeten eine gemeinsame Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung. Doch das ging nicht gut. Schon nach rund einem halben Jahr trennte man sich wieder.

Verkaufsoffene Sonntage und Amazon in Bad Oldesloe

nie/dpa

Trotz Wirtschaftsvereinigung und WIR-Verein steht die Zukunft der verkaufsoffenen Sonntage in den Sternen. Zudem schließen weitere Kaufleute ihre Geschäfte in der Kreisstadt und wandern ab, in dem Zusammenhang ist die Ansiedlung von Amazon interessant. Der Internetriese baut ein Auslieferungslager an der A1.

Oldesloe gewinnt Stadtwette

Den Song „Millionen Lichter“ von Christina Stürmer mit 300 „lebenden“ Buchstaben darstellen, das war die Aufgabe bei der Stadtwette. Bad Oldesloe hat die Aufgabe mit Bravour gemeistert.

Raub in Peter-Paul-Kirche

Patrick Niemeier

Unbekannte stahlen aus der Peter-Paul-Kirche ein Altarkreuz. Damit wurde eine „Grenze überschritten“, so Pastor Diethelm Schark. Das Kreuz bleibt verschwunden.

Vandalismus im Kub

Patrick Niemeier

Fälle von Vandalismus überschatten die gute Arbeit, die im Kub geleistet wird. Der Bürgermeister verspricht die Situation im Auge zu behalten, bis heute gibt es immer wieder solche miesen Fälle.

Schreck im Bella-Donna-Haus

Patrick Niemeier

Bei Abrissarbeiten am Nachbarhaus offenbarte sich jahrzehntealter Pfusch: Eine Zwischenwand fehlt, sie wurde beim Bau des Gebäudes nie gemauert.

Ärger über die Blumenampeln

Patrick Niemeier

13.000 Euro kosteten die Blumenampeln, die die Stadt den Sommer über schmücken. Tolle Aktion, einziges Manko: Zum Blumengießen kam jemand aus Kleve.