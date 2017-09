Bargteheide : Ja zu Kunst im öffentlichen Raum

vergrößern 1 von 1 Foto: jpm 1 von 1

Es gibt viele sehenswerte Kunstwerke an und in öffentlichen Bauten in Bargteheide. Das geht vom Wandbild Harald Duwes in der heutigen Anne-Frank-Schule bis zur Sprachdusche reicht das Spektrum, das jetzt in einer Ausstellung im Rathaus zu sehen ist. Stadtarchivarin Hannelies Ettrich und Historiker Günther Bock haben sie zusammengestellt und kommentiert. „Open Space oder Kunst im öffentlichen Raum in Bargteheide“ heißt auch eine Broschüre zu dieser spannenden Geschichte.

Wie etwa das Wandbild von Harald Duwe in der heutigen Anne-Frank-Schule zu sehen ist, das „Gericht der Tiere“ aus dem Jahr 1966. „Es war einst eine Wand der Pausenhalle für die Emil-Nolde-Schule“, sagt Hannelies Ettrich. Beim Abriss und Neubau für das Schulgebäude blieb dieses Kunstwerk erhalten. „Die Wand blieb stehen, wurde verschalt und später in den Neubau integriert“, sagt sie. Immerhin war Duwe damals schon ein renommierter Künstler.

Manche Kunstwerke sind inzwischen verschwunden, so wie der „Spielberg“ an der der Nolde-Schule. Das 20 mal 20 Meter messende Werk fiel einem Neubau zum Opfer. Andere schlummern zurzeit im Keller, wie der „Wassermann“ der Dietrich-Bonhoeffer-Schule. „Ab 1954 mussten 0,5 bis 1,7 Prozent der Bausumme von öffentlichen Gebäuden für Kunstwerke investiert werden“, sagt Bargteheides Bürgermeisterin Birte Kruse-Gobrecht. Inzwischen wurde diese Vorschrift gekippt. 250 000 Euro seien so investiert worden. Damit entstand etwa an der Dietrich-Bonhoeffer-Schule eine Plastik, von den Schülern respektlos „Raketenabschussrampe“ genannt.

Die Ausstellung steht auch in Zusammenhang mit dem Kreisjubiläum und wurde deshalb auch gefördert. Vor drei Jahren entstand diese Idee bei den Vorbereitungen dafür. Hannelies Ettrich, Sabine Meurers und Günther Bock sichteten die Kunstwerke und führten viele Interviews mit Zeitzeugen und den Nachkommen der Künstler. Daraus entstanden die Ausstellung und auch eine reich bebilderte Broschüre, die es jetzt für 12,50 Euro im Buchhandel gibt. „Ein Meilenstein an vorbild-licher Pionierarbeit“, urteilt die Kreiskulturreferentin Tanja Lütke. „Das wäre wünschenswert auch für andere Gemeinden“, so der Historiker Burkhard von Hennigs.

Mit Siegfried J. Assmann und Ivar Radowitz waren auch zwei daran beteiligte Künstler zu Gast bei der Vernissage. Die Ausstellung mit 40 Bildtafeln und zwei Plastiken bleibt noch bis zum 5. Januar im Bargteheider Rathaus.