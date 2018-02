Italienische Romantik

Jazz-Pop-Konzert in der Trittauer Wassermühle

Giovanni Costello und seine Band Splendido werden am kommenden Sonnabend, 3. März, um 20 Uhr in der Trittauer Wassermühle mit einem Italian-Jazz-Pop-Konzert erwartet. Giovanni Costello wurde 1966 in Umbrien geboren. Seine große Leidenschaft für Musik entwickelte er sehr früh und lernte bereits mit sieben Jahren von seinem Maestro Signore Polverini das Klavierspielen. Mit zehn Jahren stand er zum ersten Mal auf der Bühne und begleitete seinen Cousin bei Auftritten. Mit 18 Jahren tourte er mit seiner Band durch Italien. Nach Abschluss seines Musikstudiums am Konservatorium in Perugia studierte er erfolgreich Kompositionslehre in Mailand.

Schon bald darauf wurde er von einem Musikmanager nach Deutschland empfohlen, wo er in Stuttgart und dann in Düsseldorf zuerst nur als Pianist auftrat. Erst später begleitete er mit seiner Stimme Songs und auch eigene Kompositionen. Seinen Stil könnte man als Italian-Jazz-Pop bezeichnen.

Unverwechselbar und charakterstark verleiht er seinen eigenen Songs sowie interpretierten Liedern das besondere Etwas. Mit viel italienischem Temperament, großer Hingabe und Leidenschaft reißt er mit und prägt jeden Auftritt durch seinen ganz eigenen Stil. Seine warme, rauchige Stimme entwickelt sofort eine sehr persönliche und intime Stimmung.

Neben Fernsehauftritten tourt er mit der SWR Big Band auch an der Seite von Götz Alsmann und Pe Werner durch Deutschland. Costello nennt das Piano liebevoll das Instrument der Herzen. Seine Songs haben einen romantischen Touch. Zusammen mit seiner Band nimmt er die Zuhörer mit auf eine musikalische Reise durch das leidenschaftliche Italien.

Eintrittskarten für das Konzert gibt es zum Preis von 18 Euro bei „Der Buchladen“ in Trittau, unter der Telefonnummer (04154) 9892-405 oder auch an der Abendkasse.