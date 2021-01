Frage des Tages : Ist im Sommer oder Herbst 2021 wieder eine „Normalität“ möglich?

Laut Experten werden die Corona-Impfungen bis Jahresende dauern. Bekommen wir das Virus in den Griff?

Avatar_shz von Patrick Niemeier

19. Januar 2021, 11:56 Uhr

Bad Oldesloe | Auch wenn die Neuinfektionen leicht sinken, kann von einer Entspannung der Corona-Situation in Stormarn und Norddeutschland noch nicht die Rede sein. Auch die Impfungen sind ins Stocken geraten. In dieser Woche können in ganz Schleswig-Holstein keine neuen Termine für nächste Woche vergeben werden.

Die Veranstaltungsbranche ist genau wie die Gastro- und Hotelszene stark betroffen, der spezialisierte Einzelhandel leidet. Auch Fördermittel und staatliche Unterstützung - dort wo sie denn fließen - werden natürlich endlich sein. Wird es aber 2021 wieder normale Veranstaltungen geben können, wie große Sommerfestivals? Können die Clubs wieder öffnen und gibt es wieder große Geburstagsfeiern und Hochzeiten in Restaurants und Hotels ?

Unsere Frage an Sie lautet heute:

Erleben wir 2021 noch eine Rückkehr in die „Normalität“ ? Ja, denn die Maßnahmen und die Impfungen werden bis zum Sommer oder Herbst die Situation deutlich verbessern. Es wird in den nächsten Wochen relativ schnell besser. Impfungen und der Frühlingsbeginn werden die Situation verbessern. Nein, es wird spätestens im Herbst wieder schlimmer werden. Nein, denn die schlimmste Phase der Pandemie steht uns noch bevor. Diese Frage stellt sich in der aktuellen Corona-Situation für mich gar nicht. zum Ergebnis

Bitte beachten Sie: Bei diesem Voting des Tages können Sie bis zum 20. Januar um 10 Uhr nach Veröffentlichung der Frage abstimmen. Anschließend ist nur noch das Ergebnis sichtbar.