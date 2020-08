Ahrensburg : Interkultureller Herbst: Begegnung als Herausforderung

Der interkulturelle Herbst in Ahrensburg findet ab dem 20. September zum 11. Mal statt, doch Corona sorgt für ein geschrumpftes Programm.

Avatar_shz von Patrick Niemeier

30. August 2020, 15:21 Uhr

Wie trifft man sich über unterschiedlichsten Kulturen hinweg, wenn doch private Treffen möglichst vermieden werden sollen? Die Corona-Pandemie hat auch die Organisatoren des „Interkulturellen Herbst“ in Ahrensburg vor neue, unerwartete Herausforderungen gestellt. Allerdings scheuen sie diese nicht. Sie wollen keine Lücke entstehen lassen und setzen die Tradition auch in diesem Jahr fort. „In einer Zeit, in der das Leben im öffentlichen Raum deutlich heruntergefahren wurde und es bis heute ja noch ist, finde ich es wichtig, dass solche Veranstaltungsreihen trotzdem unter den gegebenen Umständen stattfinden können“, lobt Bürgermeister Michael Sarach. Es seien tatsächlich bisher – trotz aller Lockerungen – viel weniger Menschen im Stadtbild unterwegs, ergänzt der Verwaltungschef. Begegnungen seien daher nicht mehr selbstverständlich.

Das sieht auch Dorothea Schmidt von der Volkshochschule Ahrensburg so, die zum Orga-Team des „Interkulturellen Herbst 2020“ gehört. „Zufallsbegegnungen werden weniger und private Treffen sollen ja auf ein notwendiges Minimum reduziert werden. Natürlich ist das auch ein Problem für unser Ansinnen, das ist ja keine Frage“, sagt Schmidt.

Einfach nichts zu machen und abzuwarten, wie die Pandemie-Situation sich entwickele, werde die Gesamtsituation auch nicht verbessern, ist sie sich sicher. Ihr Mitstreiter Bernhard Bonin stimmt ihr dabei voll zu. Auch wenn das Programm nicht mal auf ganz die Hälfte der gewohnten Angebote zusammengeschrumpft sei und manche jahrelangen Weggefährten sich 2020 komplett raushielten, sei das Gesamtprogramm erneut mehr als nur einen Besuch wert, betont Bonin.

In der Vorbereitungsphase habe sich bereits gezeigt, dass die Notsituation auch Chancen bergen kann. „Viele der Organisatoren bei den unterschiedlichen Teilnehmern der letzten Jahren sind eher Senioren. Das ist ja auch normal, weil man häufig in dem Alter mehr Zeit hat, sich einzubringen“, erklärt Schmidt. Aber in Corona-Zeiten sei natürlich besonders diese Generation gefährdet und falle daher zum Teil nachvollziehbar als Unterstützer weg.

„Jüngere Menschen haben ihre Hilfe angeboten und sich dann dann auch aktiv eingesetzt“, sagt Schmidt. Diese Entwicklung sei natürlich durchaus positiv zu sehen, gebe sie dem Orga-Team doch die Möglichkeit sich langfristig noch breiter aufzustellen und neue Impulse zu erhalten.

„Eine neue Chance sind auch viele Online-Angebote oder Video-Chats“ hat Schmidt festgestellt. Jahrelang hätten viele Mitmenschen solche Kommunikationswege ausgeschlossen, jetzt habe sich im „Shutdown“ gezeigt, welche Möglichkeiten die digitale Kommunikation bietet. „Sie muss ja nicht Ersatz sondern kann Ergänzung sein. Man erreicht Menschen, die nie zu einem Treffen gehen würden, aber vom eigenen Sofa oder Schreibtisch gerne teilnehmen“, habe sie bemerkt. Sie selbst bietet daher am 28. Oktober im Rahmen des „Interkulturellen Herbst“ zum ersten Mal eine reine Online–Veranstaltung der Volkshochschule Ahrensburg an. Diskutiert werden soll das Thema „Ahrensburg, Schimmelmann und Rassismus“. Anmelden kann man sich dazu unter dorotheaschmidt@outlook.de per Mail anmelden. „Rassismus in der Gesellschaft ist mitten in der Corona-Zeit durch die Ermordung George Floyds in den USA wieder noch sichtbarer und aktueller geworden“, weiß Schmidt. Die Idee zu der Veranstaltung hatte sie allerdings schon zuvor.

Den Auftakt des Herbsts macht „a table“ – ein Projekt von Bernhard Bonin – am 20. September (18 Uhr) im Marstall. Wie bei allen Veranstaltungen gelten die bekannten Hygiene- und Abstandsregeln, was in diesem Fall das Konzept auch grundlegend ändert. Denn jeder darf bei dieser Art Indoor-Picknick nur das essen, was sie oder mitbringt. Das große gemeinsame Buffet fällt aus. Außerdem dürfen nur 30 Personen teilnehmen, so Bonin. Für einen Platz am langen Tisch in der Reithalle kann man sich ab sofort unter info@marstall-Ahrenburg.de anmelden.

In der Stadtbücherei spricht am 21. September der Journalist Claudius Kroker über „Die Inszenierung von Politik“ (19 Uhr). Zwei Tage später nimmt dort der „Dialog international“ nach langer Pause wieder seinen roten Faden auf. Das Angebot für Erwachsene mit Migrationshintergrund soll für ungezwungene Begegnungen sorgen – natürlich mit Abstand.

Wie jedes Jahr werden die „Gärten der Begegnung“ des Stadtteil-Arbeitskreis „Die Gartenhölzer“ wieder einer der Höhepunkte der Veranstaltungsreihe sein. Der „Tag der offenen Pforte“ (27. September 15 bis 17 Uhr) findet selbstverständlich auch unter den bekannten Corona-Vorzeichen statt.

Am „Tag der deutschen Einheit“ (3. Oktober), der zugleich der „Tag der offenen Moschee“ ist, öffnete die Ulu-Camii-Türkisch-Islamische Gemeinde zu Ahrensburg e.V. wieder von 11 bis 18 Uhr ihre Türen für alle Interessierten.

Kinder von 6 bis 12 Jahren können sich am 5. und 9. Oktober um jeweils 13 bis 16 Uhr auf eine „Kulinarische Reise um die Welt“ im Kinderhaus „Blauer Elefant“ freuen. Anmeldungen sollen telefonisch unter 04102 455809 erfolgen. Ob der „Gang des Erinnerns“ am geschichtsträchtigen 9. November in diesem Jahr vielleicht nur virtuell stattfindet, steht noch nicht fest, merkt Bonin an. „Das Geschehen kann sich ja immer ändern und darauf werden wir dann natürlich auch reagieren müssen“, fügt Bonin an.