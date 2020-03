Autobahn A 1 : Instandsetzungsarbeiten an alter Betonfahrbahn

Die Autobahn wird nicht vollständig saniert, sondern ausgebessert.

11. März 2020, 13:36 Uhr

Der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein (LBV.SH) teilt mit, dass von heute an erste Arbeiten für die Instandsetzungen an der alten Betonfahrbahn der A 1 starten (Vorarbeiten zur Einrichtung der Baustelle). Hierbei handelt es sich ausdrücklich um Ausbesserungsarbeiten und nicht um eine vollständige Sanierung. Die Bauarbeiten selbst werden weitestgehend parallel an verschiedenen Abschnitten ab Montag, 16. März, bis Donnerstag, 16. April durchgeführt. Die Instandsetzungen am mittleren und linken Fahrstreifen finden am Autobahnkreuz A 20 in Richtung Lübeck sowie in Richtung Hamburg zwischen der Anschlussstelle Bad Oldesloe und dem Autobahnkreuz Bargteheide statt. Hierfür wird die Fahrbahn der A 1 aus Gründen der Verkehrssicherheit und des Arbeitsschutzes jeweils nachts zwischen 19 und 5 Uhr auf einen Fahrstreifen reduziert. Das Gute: Tagsüber stehen den Verkehrsteilnehmern in den Baustellenbereichen zwei Fahrstreifen zur Verfügung.

Das dritte Baufeld wird ab 8. April bis 8. Mai in Richtung Hamburg zwischen der Anschlussstelle Bad Oldesloe und dem Autobahnkreuz Bargteheide für Ausbesserungen am rechten Hauptfahrstreifen eingerichtet. Auch hier stehen den Verkehrsteilnehmern im Baustellenbereich durchgehend zwei Fahrstreifen zur Verfügung.

Die Verkehrsführung wurde regulär mit der Polizei und der Verkehrsbehörde abgestimmt. Der LBV.SH bittet, sich auf die erforderliche Baumaßnahme einzustellen, sowie um rücksichtsvolles Verhalten zum Schutze der Menschen auf der Baustelle.







Hintergrund: Die A 1 ist in dem Bereich im Mittel mit 70.000 Fahrzeugen am Tag eine der am stärksten belasteten Straßen in Schleswig-Holstein. Die A 1 setzt sich in diesem Bereich aus etwa 20 Jahre alten Betonplatten zusammen.