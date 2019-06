Hoisdorf : Insektenparadies auf 33.000 Quadratmetern

Rotary Club Ahrensburg suchen Nachahmer für das beispielhafte Bienenweideprojekt in Oetjendorf.

von Cordula Poggensee

03. Juni 2019, 13:05 Uhr

Hoisdorf | Es ist inzwischen offenkundig: Das Insektenaufkommen ist in den vergangenen Jahren dramatisch zurückgegangen. In der Wissenschaft spricht man von einem Rückgang um rund 70 Prozent in den vergangenen 15 Jahren. Dazu gehört auch, dass die Bienensterblichkeit stark zugenommen hat. Die Gründe sind im Wesentlichen bekannt: Intensive Landwirtschaft, Pestizide, Krankheitserreger wie die Varroa Milbe. Erschwerend kommt hinzu, dass die Insekten heute keinen ausreichenden Lebensraum mehr haben.

Der Rückgang der Insekten betrifft letztendlich alle Menschen, denn es bedeutet zugleich, dass weniger Blüten bestäubt werden und dadurch weniger Obst und Gemüse heranwächst. In Asien soll es bereits Gegenden geben, in denen die Landwirte die Obstbäume per Hand bestäuben müssen. „Das wird auch auf uns zukommen, wenn wir die rückläufige Tendenz nicht stoppen“, weiß Konrad Ellegast aus Oetjendorf.

Mitfinanziert durch den Rotary Club Ahrensburg hat der Stormarner im Hoisdorfer Ortsteil Oetjendorf zusammen mit der Deutschen Wildtierstiftung für eine Laufzeit von sechs Jahren ein besonderes Projekt initiiert und ein 33.000 Quadratmeter großes Stück Ackerland in ein Paradies für Wild- und Honigbienen sowie für Schmetterlinge umgewandelt. Wie erstmals im Vorjahr hat der Eigentümer, Landwirt Daniel Schulz, auch in diesem Frühling wieder über 40 verschiedene Pflanzenarten ausgesät, die im Sommer in voller Blüte stehen. Auch ein „Fünf-Sterne-Wildbienenhotel“ wurde aufgestellt und dient der Pflege der Nachkommenschaft.

Nach dem äußerst vielversprechenden Ergebnissen aus dem Vorjahr ist es nun das Ziel des Rotary Clubs Ahrensburg, andere Clubs und Initiativen zu finden, mit denen ähnliche Projekte in anderen Regionen umsetzen werden können. Deshalb stellt der Club bei der noch bis Mittwoch, 5. Juni, laufenden weltweiten Rotary-Convention an Hamburg das Projekt vor und lädt alle interessierten Rotarier zu einem Besuch in Oetjendorf ein.

Damit sollen auch Rotary-Distrikte und Clubs von der Idee überzeugt werden, dem weltweiten Insektensterben mit weiteren Blühflächen entgegenzutreten. Als lokale Voraussetzungen für die Projekte sollten mindestens 10.000 Quadratmeter große Flächen gefunden werden, die für einen Zeitraum von wenigstens drei Jahren als Blühfläche für Insekten erhalten bleiben. Als Kompensation sollten die Landwirte – je nach Bodengüte – zwischen acht bis 15 Cent pro Hektar und Jahr erhalten. Das Bienenweideprojekt in Oetjendorf kann jederzeit besichtigt werden.

Doch auch Gartenbesitzer, die über nur kleine Flächen verfügen, können mit bienenfreundlichen Sträuchern und Pflanzen mithelfen, dem Insektensterben entgegenzuwirken. So sollten „grüne Wüsten“ mit kurzem Rasen und immergrünen Sträuchern wie Kirschlorbeer und Rhododendron der Vergangenheit angehören.