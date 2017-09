Interkulturelle Woche : Inka-Spirit in Bad Oldesloe

vergrößern 1 von 2 Foto: Annika Kühl 1 von 2

„Bau dein eigenes Universum nach der Inka-Tradition“ heißt es bei der Ankündigung für einen neuen Workshop im Bella- Donna-Haus. Das macht viele erst einmal stutzig und klingt irgendwie nach etwas Übersinnlichem, das im irdischen Alltag eigentlich gar keinen Platz hat. Wer jedoch den Erzählungen der Kursleiterin Fatima Mehrkens-Sanchez lauscht, wird schnell feststellen: Einige Grundwerte der so abstrakt erscheinenden Inka-Lehre sind bei vielen bereits unbewusst im Alltag integriert.

Die Schamanin hat den Großteil ihres Lebens in der Hauptstadt der Provinz Cusco (Peru) verbracht, nahe den letzten Nachfahren der Inkas, den Q’uero-Indianern, auf etwa 3500 Metern Höhe in den Anden. Bereits in ihrer Jugend interessierte sie sich für die verschiedensten spirituellen Strömungen, setzte sich intensiv mit den Freimaurern auseinander, lernte die Grundzüge der „Weißen Bruderschaft“ und das Meditieren kennen. Letztendlich zog es sie immer wieder zurück zu den Höhen der Anden, wo indigene Völker die alte Inka-Tradition noch wie vor hunderten Jahren leben und an die nächsten Generationen überliefern.

Ihre spirituelle Reise verknüpfte sie mit ihrem Berufsleben, indem sie nach dem Tourismus-Studium Reisegruppen aus der ganzen Welt in die entlegenen Gebiete der Anden führte – und schließlich dabei einen Oldesloer, ihren jetzigen Mann, kennenlernte. Aber wie genau lebt es sich eigentlich nach der Inka-Lehre mitten in Bad Oldesloe? „Das war ganz und gar nicht einfach“, berichtet Mehrkens-Sanchez von ihrem Umzug nach Deutschland vor 12 Jahren. „Deutschland ist wie ein Quadrat.“ Das ganze Leben bestünde hauptsächlich aus einem strikten Plan zwischen Arbeiten, Pünktlichkeit, Vernunft und Geld. Peru sei das andere Extrem.

Auch ihren Mann habe sie für ihr Leben nach der Inka-Lehre erst erwärmen müssen: „Er ist Ingenieur, ein Wissenschaftler. Und damit absoluter Rationalist“, erklärt sie schmunzelnd.

Ähnlich wie bei anderen Lehrtraditionen gibt es ein

Sieben-Stufensystem, über das man auf seinem Lebensweg die Erleuchtung anstrebt. Einige Elemente der Inka-Tradition sind komplementär zum religiösen Glauben: „Wo es einen Schöpfungsvater gibt, gibt es auch eine Schöpfungsmutter. Daran glauben wir“ erklärt die gebürtige Peruanerin.

„Und die ist eben Mutter Erde. Man muss „Pachamama“ (Mutter Erde) wie eine Freundin behandeln: Wir leben auf ihr, nehmen alles von ihr. Natürlich müssen wir ihr etwas zurückgeben. Du erntest, was du säst.“ Daher ist ein zentraler Bestandteil der Inka-Lehre die symbolische Opfergabe, die die Reziprozität und Dankbarkeit für die Gaben von Mutter Erde darstellen soll. Nur auf Basis dieser gelebten Wechselseitigkeit dürfe man Wünsche für das eigene Leben äußern.

Sie betont, dass die Inka-Tradition keine Religion sei, sondern eine Lehrtradition. Es gibt keine Bibel, lediglich die überlieferten Kodizes sind eine Richtlinie.

Was hierzulande als „Öko-Trend“ firmiert, wird bei den indigenen Völkern und ihren Nachfahren seit Jahrhunderten nach der Inka-Lehre gelebt: Sie verzehren nur das, was sie anbauen, essen wenig Fleisch, entsagen sich dem Sog materieller Konsumgüter und besinnen sich auf ihre seelischen Bedürfnisse. Als Ursache für viele körperliche Krankheiten sehen sie emotionalen Stress und bekämpfen diesen zuerst.

„Die meisten Menschen vergessen, dass wir auch mit den Augen essen. Wir müssen daher aufpassen, dass wir viele schöne Dinge sehen und zu uns nehmen“, so Mehrkens-Sanchez. Bei ihrer 16-jährigen Tochter achte sie deshalb darauf, dass das Handy und das Tablet nicht den Alltag bestimmen.

Auch der Umgang mit Schicksalen oder schlechten Erfahrungen steht unter dem Einfluss der Inka-Lehre: „Alles, was im Leben geschieht, ist eine Lehre. Es gibt für alles eine Lösung. “

Zu Beginn ihrer Zeit in Bad Oldesloe habe man sie für ihre Weltanschauung belächelt, viele wären ihr respektlos gegenüber getreten. Während der interkulturellen Woche vor fünf Jahren habe sie jedoch schließlich den Kontakt ins Bella-Donna- Haus bekommen und damit eine Möglichkeit erhalten, die Rituale der Inka-Tradition auch an andere Personen weiterzugeben. Nun eröffnet sie auf Grund der Nachfrage bald ihre eigenen Räumlichkeiten für Einzelzeremonien, Rituale und auch Spanisch-Sprachkurse.



>Zusätzlich veranstaltet sie auch dieses Jahr im Rahmen der Interkulturellen Woche am Samstag, 23. September, ab 18 Uhr im Bella-Donna-Haus eine Dankeszeremonie für Mutter Erde. Mitzubringen sind drei Blumen in Rot, Weiß und Gelb sowie warme Kleidung, da ein Teil der Zeremonie im Garten stattfindet.