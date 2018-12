Ahrensburg : Infoabende für Profilklassen

Eltern und Schüler sind eingeladen.

19. Dezember 2018, 13:15 Uhr

Vor dem Eintritt in die Oberstufe im kommenden Schuljahr bieten die Stormarnschule das Erich-Kandel-Gymnasium sowie die Selma-Lagerlöf–Gemeinschaftsschule Informationsabende für die Profilklassen an. Sowohl die thematische als auch die organisatorische Strukturierung unterscheidet sich in einigen Bereichen von Schule zu Schule. Schüler können – und müssen – sich entscheiden, ob sie ihren Schwerpunkt im natur- oder gesellschaftswissenschaftlichen, sprachlichen, sportlichen oder musisch-ästhetischen Bereich setzen wollen.

Über die Details der Gestaltung der Profiloberstufe sowie über die angebotenen Profile berichten die Schulleitungen auf ihren jeweiligen Infoveranstaltungen und laden Schüler und Eltern dazu ein. Hier wird erläutert, welche Aufnahmevoraussetzungen gelten, welche Fächer in welchem Umfang unterrichtet werden, welche Unterschiede und welche Gemeinsamkeiten die Profilklassen aufweisen. Den Auftakt der Infoserie macht die Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule am Mittwoch, 9. Januar, 19.30 Uhr, im Festsaal (Wulfsdorfer Weg 71), gefolgt von der Stormarnschule Donnerstag, 28. Februar, 19.30 Uhr. im Eduard-Söring-Saal Waldstraße 14). Für den Abschluss sorgt am Dienstag, 5. März, 19 Uhr, das Eric-Kandel-Gymnasium, Reesenbüttler Redder 4-10.



>Anmeldeunterlagen mit Beginn des nächsten Schulhalbjahres im jeweiligen Sekretariat oder als Download auf der Homepage der Schule.