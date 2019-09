Ahrensburg : Infoabend zur S 4: Fluch oder Segen

Deutsche Bahn will ÖPNV verbessern, Bürgerinitiative befürchtet mehr Zugverkehr.

28. September 2019, 15:17 Uhr

Ahrensburg | Die Notwendigkeit liegt auf der Hand: Die Hamburger Verkehrsinfrastruktur platzt aus allen Nähten, Staus auf der Autobahn 1 und auf allen Zufahrtsstraßen in die Metropole gehören zum Alltag. Das gleiche gilt für die Schienen, wo sich in Richtung Norden alle Nah- Regional- und Fernzüge nur zwei Gleise teilen müssen. Entsprechend wirbt die Deutsche Bahn mit einer Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs durch den Neubau der S 4 zwischen Hamburg und Bad Oldesloe. Dazu sollen zwei neue Gleise westlich entlang der bestehenden Strecke gebaut werden. Doch aus Sicht der „Bürgerinitiative an der Bahnstrecke Hamburg-Lübeck“ verbirgt sich hinter dem angepriesenen Neubau der S 4 eines der größten Infrastrukturprojekte Europas, nämlich der Ausbau der Schienenanbindung an den geplanten Fehmarnbelt-Tunnel nach Skandinavien – und damit langfristig erheblich mehr Personen- und Güterzüge. Am heutigen Montag lädt die Initiative um 19 Uhr unter dem Motto „S4 – Fluch oder Segen“ zum Infoabend in die Stadtbücherei Ahrensburg, Manfred-Samusch-Straße 3, ein.

Die Bürgerinitiative prognostiziert, dass mit den neuen Gleisen für den Personennahverkehr vor allem Platz für den transeuropäischen Schienengüterverkehr gemacht werden soll. Damit einhergehend würde das so sensible Stellmoor-Ahrensburger Tunneltal noch weiter in Mitleidenschaft gezogen und zugleich auch die Lärmbelästigung für die Anwohner an der Bahnstrecke ganz erheblich erhöht.

Die Bürgerinitiative hat deshalb bereits im Februar dieses Jahres eine „Alternativstrecke an der Autobahn 1“ für die geplante Neubaustrecke vorgestellt, auf der der Fern- und Güterverkehr störungsfrei fließen kann. Diese Alternative soll heute Abend erneut vorgestellt und mit neuen Erkenntnissen erläutert werden. Außerdem werden drei Verkehrsexperten zu Wort kommen.