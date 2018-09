Infoabend für Eltern und Co.: Leben mit hochsensiblen Kindern

von

11. September 2018, 13:44 Uhr

Wenn quietschende Tafelkreide, duftende Seife, ein rauer Wollpullover, blinkende Reklameschilder, grünes Mittagessen, sich streitende Menschen oder nur laute Musik bei einem Kind heftige Reaktionen auslösen, handelt es sich vermutlich um einen hochsensiblen kleinen Menschen. Zu diesem Thema bietet die VHS Ahrensburg am Donnerstag, 27. September, von 18.30 bis 21.30 Uhr in der Bahnhofstraße 24 einen informativen Abend für Eltern, Großeltern, Erzieher, Lehrer und Interessierte an.

Viele alltägliche Herausforderungen sind für hochsensible Kinder eine tägliche Zumutung. Sie ermüden schnell und brauchen lange, um Gesehenes, Gehörtes und Erlebtes zu verarbeiten und sich zu erholen.

Auf dem Informationsabend geht Dozentin Susanne Buchholz der Frage nach, wie besonders sensible Kinder einfühlsam durch den Alltag sowie durch den Kindergarten- und Schulalltag begleitet werden können. Außerdem zeigt die pädagogische Fachberaterin Wege auf, wie bestimmte Situationen – wie Arztbesuche oder Wochenendeinkäufe – gemeistert werden können.

Die Gebühr beträgt 15 Euro pro Person. Um Anmeldungen bis zum 20. September wird gebeten.