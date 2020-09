Ahrensburg : Infoabend der Bürger-Stiftung zur Pflegeversicherung

Betroffene und Angehörige erfahren alles, was man wissen muss.

16. September 2020, 15:51 Uhr

Pflegerecht, Pflegeversicherung und Steuerrecht bieten viele Möglichkeiten, die man aber auch kennen und aktiv nutzen muss. Die Pflege älterer oder erkrankter Mitbürger/innen ist ein Thema mit wachsender Bedeutung. Die meisten Pflegebedürftigen werden von ihren Angehörigen gepflegt. Daher lädt die Bürger-Stiftung Region Ahrensburg zu einem Informationsabend ein, in dem die gesetzlichen Hilfen vorgestellt werden. Mit Fallbeispielen werden die Handlungsmöglichkeiten gezeigt. Im Anschluss kann man Fragen stellen.

Dr. Michael Eckstein, Vorsitzender der Bürger-Stiftung: „Es ist gut, dass Gesetze Unterstützung bieten, vom Betreuungsrecht über die Pflegeversicherung bis zum Steuerrecht. Die Regelungen sind für viele Menschen aber ein Buch mit sieben Siegeln. Hier wollen wir Betroffene informieren, so dass sie die gesetzlichen Hilfen wirklich nutzen können. Ich freue mich, dass wir für den Infoabend mit Gabriele Bubert und Uwe Schempp praxiserfahrene Fachleute gewinnen konnten.“

Gabriele Bubert wird anhand von Praxisbeispielen veranschaulichen, wann Entscheidungen bei Erkrankungen notwendig sind und worauf man achten sollte. Das beginnt bei einer Erkrankung, die einen Aufenthalt im Krankenhaus erfordert über Reha-Maßnahmen, Kurzzeit-Pflege bis zu den verschiedenen Formen der Pflege. Dazu wird sie auch auf erforderliche Vollmachten für Angehörige, die Leistungen der Pflegeversicherung und die rechtlichen Rahmenbedingungen für Pflegeeinrichtungen eingehen. Gabriele Bubert ist gesetzliche Berufsbetreuerin in Trittau und für mehrere Amtsgerichte der Region tätig.

Uwe Schempp wird die steuerlichen Regelungen für Betroffene und Angehörige vorstellen, von Steuernachlässen bis zur Anrechnung von Kosten für Pflegeleistungen und haushaltsnahe Dienstleistungen. Dazu wird er jeweils auch Empfehlungen für die Gestaltung aus steuerlicher Sicht geben. Uwe Schempp ist Steuerberater und Geschäftsführer einer Kanzlei in Volksdorf. Er ist spezialisiert auf Erbschaftsteuer und Vermögensübertragung.







Der Informationsabend findet am Donnerstag, 24. September, um 18 Uhr in der Ahrensburger Stadtbücherei, Manfred-Samusch-Straße, statt.. Für die Teilnahme gelten die allgemeinen Sicherheitsregelen in Corona-Zeiten. Die Teilnahme ist kostenfrei. Eine bestätigte Anmeldung ist erforderlich. Flora Apotheke, Tel. (04102) 88 53.