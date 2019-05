Infoabend: Das erste Mal wählen gehen!

von shz.de

14. Mai 2019, 12:05 Uhr

bad oldesloe | Am 26. Mai ist Europa-Wahl und viele Erstwähler können mitbestimmen, wer ihre Interessen vertreten soll. Ob Umweltschutz, Skifahren, Online-Shopping, Auslandssemester, Weltraumforschung, Tierschutz, Grenzkontrollen, öffentliches W-Lan oder Jugendarbeitslosigkeit: Zu all diesen Themen treffen Politiker in Europa Entscheidungen. Wer aber nicht genau weiß, wie EU-Politik funktioniert, welche Kandidaten es überhaupt gibt und welche Meinungen sie vertreten, der sollte am heutigen Mittwoch, 15. Mai, von 18.30 bis 20.30 Uhr Historischer Rathaussaal im Kub vorbeischauen. Der Kinder- und Jugendbeirat Bad Oldesloe hat Informationswände vorbereitet und anwesende Europa Politiker stehen Rede und Antwort. Auf dem abendlichen Programm steht u.a. auch ein Quiz zum Thema Europawahl, das gemeinsam von den Besuchern und den anwesenden Politikern enträtselt werden muss. „Die Besucher haben an Stehtischen bei alkoholfreien Getränken und kleinen Snacks die Möglichkeit ins persönliche Gespräch zu kommen“, so Hannes de Buhr, Bildungsreferent des Kreisjugendring Stormarn e.V., der den Abend gemeinsam mit dem Kinder- und Jugendbeirat und der Stadt Bad Oldesloe veranstalten wird. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.