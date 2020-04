Trittau : In Trittau kauft man mit Abstand am besten ein

Plakataktion der Gemeinde und der Gewerbegemeinschaft gestartet.

Avatar_shz von st

27. April 2020, 14:03 Uhr

Seit einigen Tagen dürfen auch in Trittau die Läden und Geschäfte wieder öffnen – wie überall unter Einhaltung bestimmter Regeln und Hygienerichtlinien. Sowohl die Gemeinde als auch die Gewerbegemeinschaft Trittau freut sich natürlich darüber, bedeutet das doch nicht nur ein Schritt in Richtung Normalität, sondern auch wieder erste Ankurbellung der Konjunktur. Doch gerade bei dieser ersten Lockerung ist es von großer Wichtigkeit, dass die Hygieneregeln beachtet werden, denn die Corona-Krise ist keineswegs überstanden.

Gemeinde unterstützt Geschäftsleute

Um die Geschäftsinhaber in dieser Situation zu unterstützen, hat die Gemeinde zusammen mit der Gewerbegemeinschaft Trittau (GGT) ein Plakat erstellt, das auf diese Hygienerichtlinien hinweist. „Wir sind sehr erleichtert, dass unsere Läden und Geschäfte wieder öffnen dürfen. Mit dem Plakat wollen Gewerbegemeinschaft und Gemeinde gemeinsam unterstützen“, sagt die GGT-Vorsitzende Angelika Voss. Und Bürgermeister Oliver Mesch appelliert: „Kaufen Sie gerade jetzt bei unseren Geschäften vor Ort in Trittau. Sie brauchen die Unterstützung. Aber denken Sie an die Abstands- und Hygieneregeln, die nach wie vor gelten.“

Plakat von der Gemeinde gedruckt

Das Plakat wurde von der Gemeinde erstellt und gedruckt, die Gewerbegemeinschaft verteilt es an die Geschäfte in Trittau. Unter dem Motto: „In Trittau kauft man mit Abstand am besten ein“, sind darauf die für die Geschäfte und Kunden geltenden Hygienerichtlinien aufgelistet. „Der Slogan stimmt ja auch ohne Corona: In Trittau kaufen Sie mit Abstand am besten ein“, sind sich Angelika Voss und Bürgermeister Oliver Mesch einig.