In Peter-Paul: „Liebe. Oder so.“

Das besondere Konzert als „Annäherung in 17einhalb Songs“

03. Januar 2020, 12:03 Uhr

Bad Oldesloe | Ein liebevolles Angebot für den Valentinstag, der am 14. Februar zu erleben ist, macht die Musical-Company Oldesloe : „Liebe. Oder so. Eine Annäherung in 17einhalb Songs“ heißt das Feel-Good-Konzert ab 19.30 Uhr in der Peter-Paul-Kirche. Neun Sängerinnen und Sänger lassen den Altarraum der Kirche erstrahlen und bringen mit einer vierköpfigen Band bunt gemischte Popsongs zu Gehör rund um das Thema Liebe, von den Beatles über Whitney Houston bis zu Bodo Wartke und Elton John.

Platzkarten für Peter-und-Paul (drei bis 15 Euro) gibt es beim Ticketcenter des Stormarner Tageblatts (Mühlenstraße 18 - 20), in Reinfeld bei der Buchhandlung Michaels (Paul-von-Schoenaich-Str. 42) oder im Internet: www.kirche-oldesloe.de.

Basierend auf einer Idee seines Kollegen Jan Martensen entwickelte Henning Prösch ein abendfüllendes Konzert mit modernen, ans Herz und ins Bein gehenden Songs, die durch ihre Inhalte ein vielfältiges Bild der Liebe darstellen. Den roten Faden des Abends bilden dabei die bekannten Verse aus dem Korintherbrief über die Liebe: „Liebe ist geduldig und freundlich. Sie ist nicht verbissen, sie prahlt nicht und schaut nicht auf andere herab. Liebe verletzt nicht den Anstand und sucht nicht den eigenen Vorteil, sie lässt sich nicht reizen und ist nicht nachtragend. Sie freut sich nicht am Unrecht, sondern freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Liebe nimmt alles auf sich, sie verliert nie den Glauben oder die Hoffnung und hält durch bis zum Ende.“

Die musikalische Einstudierung liegt bei Simon Sander, die musikalische Koordination übernimmt Marcus Rau. Das neue Format verbindet die nah am Original gehaltene Performance von bekannten deutschen und englischsprachigen Songs mit der szenischen Darstellung der mehr oder minder gelingenden, aber stets augenzwinkernden Kommunikation zwischen Liebenden. Die Besucher erwartet ein (ent)spannender Abend voller Musik und Humor.