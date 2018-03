Reinbek : „In Friede und Freiheit“

Zweier syrische Künstler, die in Damaskus studierten, stellen erstmals gemeinsam aus – im Schloss Reinbek aus.

von Rolf Blase

11. März 2018, 18:54 Uhr

„In Friede und Freiheit“ heißt die Ausstellung zweier syrischer Künstler, die ihre Werke ab Donnerstag, 15. März, gemeinsam im Schloss Reinbek präsentieren. Hajar Issa und Hasko Hasko kennen sich vom Studium der Schönen Künste in Damaskus und aus der Union syrischer Künstler. Beide waren schon in ihrer Heimat erfolgreich, bevor sie aus Syrien flohen. Hajar Issa wohnt heute in Wohltorf, Hasko Hasko in Dänemark.

Bei der Vernissage am Donnerstag um 19 Uhr werden beide Künstler sowie Sibylle Marcks sprechen. Für die musikalische Umrahmung sorgt „Join the Music“ mit Helmut Herzog (Violine), Wulf Schady (Akkordeon),

Issa Issa (Bouzug) und Tigran Hayraqpetyan (Klavier).

Hajar Issa wurde 1970 in Kameschli geboren. Nach dem Studium war er Dozent für Grafikdesign. Seine Werke waren in Gemeinschaftsausstellungen in Syrien, Frankreich, Dubai, Beirut, Ägypten und Russland zu sehen. In Damaskus, im Libanon, im Irak und Dubai hatte er Einzelausstellungen. Vor seiner Flucht 2015 war er 15 Jahre Art Director bei rund 50 meist historischen Filmen und wurde 2009 als bester Art Director im arabischen Raum ausgezeichnet. In Deutschland hatte er bereits Einzel-und Gemeinschaftsausstellungen in Reinbek, Wentorf, Bergedorf, Glinde, Wandsbek, Hamburg, Jesteburg und Berlin.

Hasko Hasko ist Kurde und wurde 1973 in Aleppo geboren , wo er ein Atelier in der historischen Altstadt hatte. Zwischen 1993 und 2009 nahm er an 14 Gemeinschaftsausstellungen in Damaskus, Aleppo, Irak, Libanon teil und hatte Einzelausstellungen in Qatar und Damaskus. Als der Krieg kam, floh die Familie in die Türkei. Hasko Hasko machte sich dann allein auf den Weg nach Europa, war elf Tage im Schlauchboot auf dem Mittelmeer. Über Italien kam nach Dänemark. Nach einem Jahr konnte seine Familie aus der Türkei nachholen.

Hasko Hasko hattte nie den Kontakt zu seinem Freund Hajar Issa verloren, und nun freuen sich die beiden Künstler auf die gemeinsame Ausstellung im Reinbeker Schloss. Ihre Werk sind bis zum 29. April zu den normalen Öffnungszeiten zu sehen, mittwochs bis sonntags von 10 bis 17 Uhr. Der Eintritt kostet drei Euro. Bei der Vernissage wird kein Eintritt erhoben.