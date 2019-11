Avatar_shz von Patrick Niemeier

22. November 2019, 12:46 Uhr

Bad Oldesloe | Es ist nicht der berühmte Blick in die Glaskugel, aber sozusagen ein Ausblick in die Adventszeit. Der Bad Oldesloer Christbaum auf dem Marktplatz wurde gestern festlich geschmückt und bietet nun besondere Ansichten des Stadthauses und der Umgebung. Die Lichter werden dann am nächsten Freitag, 29. November, beim „Weihnachtsmannwecken“ eingeschaltet.