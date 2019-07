In der Ruhe liegt die Kraft

Maximilian Marggraf beim Ferienspassschießen in Bad Oldesloe wieder erfolgreich

von shz.de

08. Juli 2019, 14:45 Uhr

Bad Oldesloe | Ferienzeit ist Zeit für besondere Aktivitäten: Schon zum 21. Mal gab der Schützenverein Redderschmiede Jugendlichen von 12 bis 18 Jahren im Rahmen des Ferienpassschießen der Stadt Bad Oldesloe, sich auszuprobieren. Einige der jungen Teilnehmer u waren bereits in den vergangenen Jahren am Start, andere fanden den Weg zum Schützenhaus der Redderschmiede.

Schützenverein-Vorsitzender Joachim Kunde erklärte den Jugendlichen die verschiedenen Sportgeräte und diverses Zubehör wie Schießjacke, Schießhose, Schießhandschuh und anderes mehr. Anschließend ging es auf den Luftgewehr-Schießstand, und unter Anleitung von erfahrenen Schützen konnten die Kinder ihre Treffsicherheit unter Beweis stellen.

Wie viel Konzentration und Training der Schießsport erfordert, stellten sie sehr schnell fest, denn der eine oder andere Schuss landete da, wo er eigentlich nicht hin sollte. Maximilian Marggraf, der Sieger des letzten Ferienpasschießen, konnte auch in diesem Jahr die besten Ergebnisse vorweisen. „Mit hervorragenden 189,2 Ringen, und damit 17 Ringe mehr als beim letzten Mal, war er nicht zu schlagen“, so Joachim Kunde.

Über Platz zwei freute sich Alwin Duitman, der 172,9 Ringe erzielt hatte. Maximilian Warncke traf 164,2 Ringe und landete damit auf den dritten Platz. Marvin Bail, Liam Ahlreip, Lion Zimmermann, Tom Heesch, Anton Rossollek und Tim Berweger folgen auf den Plätzen.

Emily Sand, die im letzten Jahr in den Verein eintrat und schon erfolgreich bei Meisterschaften war, zeigte den Jugendlichen das Luftgewehr-Freihandschießen. Anschließend konnten die Jugendlichen selbst mal den Freihandanschlag ausprobieren. „Wie soll man da treffen, wenn man so wackelt, war der Tenor.“ Es gehört also ganz viel Konzentration und Training dazu, um treffsicher zu sein, so Jugendwartin Margrit Kunde.

Vor der Siegerehrung zeigte Joachim Kunde Interessierten das Luftpistolenschießen. Natürlich durften sie auch selbst mal schießen, und freuten sich, wenn sie die Scheibe getroffen hatten. Denn bei einigen hatte der Schuss die Scheibe verfehlt.

Alle Teilnehmer erhielten zum Abschluss des Ferienpassschießens von Joachim Kunde und Jugendleiterin Margrit Kunde Medaillen und Siegerurkunde überreicht. Den Jugendlichen hatte die Veranstaltung sichtlich Spaß gemacht. Und manche fragten gar, wann sie einmal zum Training kommen könnten. „Jetzt in den Sommerferien ist das Training etwas eingeschränkt und findet nur dienstags statt. Auf der Homepage des Schützenvereins Redderschmiede unter www.redderschmiede.eu/jugend können sich die Jugendlichen über die Trainingszeiten in den Sommerferien informieren“, zeigt sich Margit Kunde erfreut über das Interesse des Nachwuchses.