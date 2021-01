Abstiegskampf in der 3. Liga : In der Offensive drückt beim VfB der Schuh

Im Angriff geht beim abstiegsbedrohten VfB Lübeck wenig. Um personell nachzubessern, fehlt dem Drittliga-Aufsteiger das Geld.

Sascha Sievers

14. Januar 2021, 10:00 Uhr

Lübeck | Der VfB Lübeck hängt weiter im Tabellenkeller der 3. Liga fest. Am Mittwoch gingen die Grün-Weißen auch im Nachholspiel gegen Waldhof Mannheim leer aus und sind nach dem 0:1 (0:1) nunmehr seit sieben Partien sieglos. Trotz der zehnten Saisonpleite war Rolf Landerl nicht unzufrieden mit der Leistung des Tabellendrittletzten. Einsatz, Leidenschaft und Teamspirit hätten gestimmt, er könne der Mannschaft daher keinen Vorwurf machen. „Uns fehlte das Spielglück und einer, der das Ding einfach Mal über die Linie drückt“, bilanzierte der Rekordtrainer des VfB.

VfB erspielt sich kaum Chancen

Falsch lag der Österreicher damit nicht. Vornehmlich drückt beim Aufsteiger in der Offensive der Schuh. Gegen die schlechteste Abwehr der Liga (31 Gegentore) erarbeitete sich der VfB, der in den letzten sieben Spielen nur fünf Treffer erzielte, kaum nennenswerte Torchancen. Einige Abschlüsse aus der zweiten Reihe, ein paar Eckbälle – viel war es nicht, was Lübeck zu bieten hatte.

Das Umschaltspiel funktionierte nicht, weil Waldhof im zweiten Durchgang sich über weite Strecken auf die Defensive beschränkte. Und die wenigen Kontersituationen verpufften, weil bei schlechten Platzverhältnissen das Passspiel fehlerbehaftet war.

Benyamina kommt ohne Flügelspiel nicht zur Geltung

Ideenlos rannte der Aufsteiger vergeblich an. Dass der zuletzt viel kritisierte und in Zwickau sogar aus dem Kader gestrichene Soufian Benyamina nicht zur Geltung kam, lag auch an seinen Mitspielern: Mit Flanken wurde der erfahrene und groß gewachsene Mittelstürmer nicht gefüttert – weil der VfB viel zu selten versuchte, das Abwehrbollwerk Mannheims über die Flügel zu knacken. Benyamina ins Kombinationsspiel einzubeziehen und im Strafraum in Szene zu setzen, war nicht möglich, weil Mannheim aufmerksam und vielbeinig verteidigte. Lücken taten sich in der torgefährlichen Zone nicht auf.

Insofern hätte es in der Tat des Glücks bedurft, dass ein Schuss von einem gegnerischen Abwehrbein abgefälscht wird und einem Lübecker vor die Füße fällt. Auf dieses Glück im Abstiegskampf allein zu hoffen, dürfte jedoch ein fataler Fehler sein.

Um personell nachzubessern, fehlt das Geld

Handlungsspielraum, um personell in der zweiten Transferperiode noch einmal nachzubessern, haben die Grün-Weißen nicht. „Finanziell sind uns die Hände gebunden“, erklärten Landerl und Sportdirektor Rocco Leeser zuletzt unisono. Ein Millionenloch klafft in der Kasse, weil dem Verein die Zuschauereinnahmen fehlen. „Jedes Geisterspiel kostet uns rund 60.000 Euro, dazu kommen nicht einkalkulierte Kosten für die Coronatests“, hatte Vorstandssprecher Thomas Schikorra bereits gegen Ende des vergangenen Jahres geklagt. Der Aufsteiger müsste sich also zunächst von Spielern aus seinem 29-er Kader trennen, um auf dem Transfermarkt tätig werden zu können.

VfB findet keine Abnehmer

Aktuell allerdings sieht es nicht danach aus, als würde sich im Winter noch jemand von der Lohmühle verabschieden, wenngleich der eine oder andere Spieler Abwanderungsgedanken hegen dürfte. Tim Weißmann, Nicolas Hebisch und Patrick Hobsch spielen in den Planungen von Landerl keine Rolle. Sören Lippert und Moody Chana sind noch ohne Einsatzzeiten, werden aber aufgrund der U23-Regelung gebraucht.

Leeser betonte, man sei gesprächsbereit, wenn andere Vereine Interesse bekunden würden. Der VfB würde den Spielern keine Steine in den Weg legen. Landerl bestätigte zuletzt zudem, dass es lose Kontakte zu anderen Klubs gegeben habe, „konkret aber ist es nicht geworden, weil zum Beispiel die Regionalligen noch pausieren.“

In Coronazeiten sind die Vereine vorsichtiger geworden, das Geld sitzt nicht mehr so locker. Deshalb geht der Coach auch davon aus, dass es kurzfristig keine Veränderungen im Kader geben wird. „Wir werden niemanden vom Hof jagen“, betonte Landerl: „Jeder, der sich mit unserer Philosophie identifiziert und sich reinhängt, ist weiterhin herzlich willkommen“, sagte der Österreicher, der mit seiner Elf am Samstag zum Hinrundenabschluss den FC Hansa Rostock an der Lohmühle empfängt.

Mende überraschend optimistisch

„Wenn wir die Leidenschaft und Zweikampfhärte wie gegen Mannheim zeigen, ist es für jeden Gegner schwer“, sagte Lübecks Sechser Sven Mende am Mittwoch nach der Partie und ergänzte: „Dann werden wir auch gegen Hansa Rostock punkten.“

Nach sieben sieglosen Spielen klingt das nach Zweckoptimismus: Der Tabellenvierte war unter der Woche spielfrei, stellt zudem die zweitbeste Abwehr der Liga. Zwar dürften sich gegen die Mecklenburger mehr Umschaltmomente als gegen Mannheim ergeben. Wenn am Samstag allerdings erneut niemand da ist, der das Ding einfach Mal über die Linie drückt, droht dem Aufsteiger das achte Spiel in Folge ohne Sieg – und die Konkurrenz im Kampf um den Klassenerhalt zu enteilen.