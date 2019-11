Bargteheide : In Bargteheide reden die jungen Menschen mit

Über 30 Mädchen und Jungen stellen sich zur Wahl eines Kinder- und Jugendbeirats.

Avatar_shz von shz.de

14. November 2019, 17:38 Uhr

Erstmals werden Kinder in Bargteheide eigene politische Vertreter wählen. An Kandidaten mangelt es nicht: Für den neuen Kinder- und Jugendbeirat der Stadt stellen sich 32 Schüler zur Wahl. Im Vergleich zu anderen Beiratswahlen in Stormarn ist das eine enorm hohe Zahl.

„Wir hatten mit etwa 15 Kandidaten gerechnet und das wäre schon gut gewesen“, sagt Bianca Sörte vom Jugendarbeitsteam Bargteheide, die die Wahl mit ihren Kolleginnen Claudia Selzener und Petra Wrissenberg organisiert. Damit gibt es weit mehr Interessenten als Plätze im neuen Beirat, der aus 12 festen Mitgliedern bestehen wird und künftig in der Lokalpolitik die Lobby der Unter-21-Jährigen vertreten soll. So wird der Beirat etwa eigene Anträge einreichen können und soll sich mit Themen beschäftigen, die vor allem Jugendliche betreffen. Der Wille nach Mitbestimmung in der Generation ist offenbar groß.

„Ich glaube, dass das große Interesse auch der Bewegung Fridays for Future zu verdanken ist. Die hat gezeigt, dass auch Kinder durchaus eine Stimme haben, die gehört wird“, sagt Bianca Störte. In vielen der Profile, die in der offiziellen Kandidatenliste nachzulesen sind, spielt die Umwelt und der Klimaschutz eine große Rolle. Dass sich Kinder sicherer im Straßenverkehr bewegen können, mehr Spielplätze gebaut werden, die Schulhöfe sauberer sind und es kostenloses Mittagessen gibt.

An Kandidaten mit Stimmen und Meinungen mangelt es nicht. „Mich ärgert besonders, dass so viele Elterntaxis morgens und mittags ein Chaos vor meiner Schule verursachen“, sagt Jasper Krieger (9) von der Carl-Orff-Schule. Er wolle sich deshalb für mehr Schulbusse und fürs Radfahren einsetzen.

„Wir Kinder haben bis jetzt nicht viel in der Politik zu sagen“, so Madeleine Gierer (11) vom Gymnasium Eckhorst. Ihr liege es daher am Herzen, für die Meinungen der anderen Kinder einzutreten. Auffällig ist die große Anzahl der jungen Kandidatinnen und Kandidaten. In der Altersklasse neun bis zehn Jahre scheint das Interesse an Mitbestimmung besonders groß zu sein. Doch es gibt auch Ältere, die mitmachen wollen, wie Granit Bajrami (19) vom Kopernikus Gymnasium. Er ist Football-Trainer beim TSV Bargteheide, ist öfter im Autonomen Jugendhaus und kennt das Schulzentrum: „Dadurch habe ich Eindrücke bekommen, die mich dazu bewegen, hier in der Stadt etwas für uns, die Jugend, bewegen zu wollen.“

Einige der Kandidaten sind schon jetzt politisch aktiv, etwa in ihrer Schule. Wie zum Beispiel Leonard Özren (14): „Ich bin an meiner Schule zum Schulsprecher gewählt worden und möchte jetzt auch die Interessen der anderen Kinder vertreten.“

Gewählt wird vom 25. bis 29. November. Wahlurnen gibt es an allen Schulen und im Jugendzentrum (täglich 15 bis 18 Uhr). Denn auch Auszubildende, die keine der Bargteheider Schulen besuchen, dürfen wählen. Wahlberechtigt ist jedes Kind oder Jugendlicher im Alter von acht bis 21 Jahre, die ihren Lebensmittelpunkt in Bargteheide haben. Das bedeutet, dass sie nicht zwingend in der Stadt wohnen müssen, dafür hier zur Schule gehen oder eine Ausbildung machen. „So machen es auch andere Städte und wir wollten verhindern, dass einige Kinder ausgeschlossen werden“, sagt Bürgermeisterin Birte Kruse-Gobrecht.

Zur Wahl aufgerufen sind rund 4500 junge Menschen. Der Beirat konstituiert sich am Montag, 9. Dezember, um 16.30 Uhr im Jugendzentrum.