Schlossstadt : In Ahrensburg gibt es jetzt ein Lastenrad-Sharing

vergrößern 1 von 1 1 von 1

In einigen Großstädten ist das „Lastenrad-Sharing“, das Teilen eines Fahrrads für den Transport von Großeinkauf, Kind und Hund schon etabliert. Der ADFC Schleswig-Holstein (Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club) will nun auch in kleineren Städten und Gemeinden auf die umweltfreundliche Alternative zum Zweitwagen aufmerksam machen und hat das Projekt „Leila“ startet, das durch die Bingo-Umweltlotterie finanziert wird.

In Ahrensburg kann Leila, ein Babboe City-E Rad, zwischen dem 1. September und dem 1. Oktober von Privathaushalten ausgeliehen werden. Das Rad hat eine 7-Gang-Kettenschaltung und Elektro-Unterstützung, damit das Treten nicht zu schwer fällt. Die bis 80 Kilogramm belastbare Transportbox verfügt über eine Sitzbank sowie zwei Gurte, so dass zwei Kinder bis sechs Jahre und der Einkauf gefahren werden können. Zudem gibt es ein Regenverdeck. Haushalte mit Kindern sowie Leute, die immer etwas zu transportieren haben, können das Lastenrad ein bis drei Tage testen. Die Übergabe findet in der Regel abends statt.

Die Ausleihe ist kostenlos, im Gegenzug wird um einen kurzen Erfahrungsbericht gebeten. Das Ahrensburger Leila steht im Rosenweg 32 bei Harald Hertling. Bei Bedarf kann dort das eigene Rad für die Ausleihzeit in einem geschlossenen Raum abgestellt werden.

>Reservierungsanfragen und Fragen übernimmt Jürgen Hentschke, Tel. (04102) 455 069 oder (0176) 9224 7656 oder per E- Mail: Juergen.hentschke@adfc.de. Der Belegungskalender steht unter adfc-stormarn.de.

von Rüdiger Klaus Schwarz

erstellt am 16.Aug.2017 | 06:15 Uhr