Bargteheide : Immer wieder Ruhestörung und Sachbeschädigung

In Bargteheide wachsen die Sorgen um Sicherheit im Stadtpark und beim Schulzentrum

von shz.de

29. Juni 2018, 12:38 Uhr

Ruhestörungen und Sachbeschädigungen im Bargteheider Stadtpark und beim Schulzentrum haben zugenommen. Deshalb prüft die Verwaltung Maßnahmen zur Abhilfe. Das war auch Thema in der letzten Sitzung des Haupt- und Sozialausschusses. Es geht um Prävention und Interventionsmaßnahmen. Zum gleichen Thema hatten die CDU- und die SPD-Fraktion Anträge zur Ausgestaltung eines kriminalpräventiven Rates vorgelegt. Ebenfalls als problematisch wird der Konsum von Alkohol und Drogen an diesen Orten angesehen.

Jugendliche und junge Erwachsene treffen sich dort und konsumieren Alkohol und andere Drogen. Von 2016 bis zum vergangenen Jahr sind die erfassten Delikte um über 20 Prozent gestiegen. „Dies ist insbesondere auf die verstärkten Kontrollen der Polizei in diesen Bereichen zurückzuführen“, sagt Bürgermeisterin Birte Kruse-Gobrecht. Die erhöhte Kontrolldichte gebe dabei noch keinen Aufschluss über einen tatsächlichen Anstieg von Delikten, sondern mache diese lediglich statistisch sichtbar. Die Polizei hat diese Areale inzwischen zum gefährlichen Gebiet erklärt und ihre Kontrollen intensiviert. Wegen dieser Situation hat die Bürgermeisterin bereits im vergangenen Jahr den Austausch mit beteiligten Akteuren wie der Polizei und dem Jugendarbeitsteam gesucht, um geeignete Maßnahmen zu ergreifen.

Am 5. Juni 2018 hat dann ein erstes Treffen als „Arbeitskreis Prävention und Intervention“ (Arbeitstitel) stattgefunden. Dort wurden bereits Maßnahmen vereinbart, unter anderem ist die Verschlüsselung des WLan am Stadthaus in der Sommerpause geplant, um Anziehungs-Effekte, insbesondere nachts, zu vermeiden. Auch eine Beschilderung der Schulgrundstücksgrenzen ist angedacht. Das Problem dabei ist, dass die Grenzen zwischen Park und den Schulhöfen kaum erkennbar sind.

In der Diskussion des Haupt- und Sozialausschusses ist der Wunsch aller Fraktionen deutlich geworden, eng in diese Prozesse eingebunden zu werden. Gleichzeitig berichtete die Bürgermeisterin von den Erfahrungen anderer Städten und Gemeinden, die zwar kriminalpräventive Räte in der Vergangenheit gebildet haben, diese aber vor allem vom Engagement der Beteiligten leben. Teilweise ruht deren Arbeit schon längere Zeit. Jetzt werden auch die Fraktionen ab dem kommenden Treffen den von der Verwaltung bereits eingerichteten Arbeitskreis einbezogen. Zusätzlich wird entsprechend des CDU-Antrags regelmäßig im Ausschuss berichtet. Nichtöffentlich werden auch Vertreter der Polizei und Kripo einbezogen.

Mit einem Großeinsatz am Himmelfahrtstag kontrollierte die Polizei die etwa 300 Feiernden in dem Gebiet. Festgestellt wurden dabei 30 Hausfriedensbrüche und sieben Körperverletzungen. Außerdem wurden drei „Hitlergrüße“ aktenkundig. Die Beamten sprachen 36 Platzverweise aus. Volljährige Tatbeteiligte müssen mit einer Anzeige der Stadt rechnen, bei Minderjährigen werden die Eltern kontaktiert.