Bargteheide : Immer wieder Randale

Polizei muss gegen alkoholisierte Jugendliche am Volkspark vorgehen und erteilt 117 Platzverweise.

von shz.de

09. September 2018, 08:43 Uhr

Die Polizei hat ein Treffen von rund 100 Jugendlichen im Volkspark aufgelöst. Grund: Die Jugendlichen warfen mit Flaschen auf Rettungskräfte. Die Sanitäter mussten am Freitagabend die Behandlung kurzzeitig abbrechen und konnten ihre Hilfe nur unter Polizeischutz fortsetzen.

Die Polizei hatte Hinweise darauf erhalten, dass die Jugendlichen sich in einer Chat-Gruppe verabredet hatten. Sie hatten demnach abgesprochen, gemeinsam gegen Kontrollen der Beamten vorzugehen. Die Beamten kontrollierten insgesamt rund 100 Jugendliche, die zum Teil stark alkoholisiert waren, und sprachen Platzverweise aus. Der Einsatz dauerte bis in die frühen Morgenstunden.

Seit dem 9. Oktober 2017 ist der Bereich um das Schulzentrum Bargteheide durch die Polizei als gefährlicher Ort deklariert. Anlass war die Feststellung, dass es dort regelmäßig an Wochenenden zu Treffen von einer größeren Anzahl von Jugendlichen kam, nach Auffassung der Polizei seien viele bereits als Straftäter in Erscheinung getreten.

So wurden immer wieder in dem besagten Areal in erheblichem Ausmaß Alkohol und Betäubungsmittel konsumiert. „Ferner wurde im Bereich des Schulzentrums eine Häufung von Straftaten wie Raub, Einbruchdiebstahl, Körperverletzungen und Sachbeschädigungen festgestellt. Aus diesem Anlass wurden wiederholt Jugendschutzkontrollen am Schulzentrum durchgeführt. Hierbei mussten immer wieder Strafanzeigen wegen zum Beispiel Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und Fahren unter Drogeneinfluss gefertigt werden. Auch sind mehrfach alkoholisierte Jugendliche angetroffen und in die Obhut ihrer Eltern übergeben worden“, berichtet Rena Bretsch von der Polizeidirektion Ratzeburg.

Am Donnerstag hatte die Polizei Hinweise erhalten, dass sich einige hundert Jugendliche in gleich mehreren WhatsApp-Gruppen verabreden hätten, „Party im Stadtgebiet zu machen“ und für den Falle des Einschreitens der Polizei angekündigt im Bereich eines Supermarktes und des Stadtgebietes zu randalieren.

Ausgangspunkt dieses Wochenendes war die Bildung einer WhatsApp-Gruppe zur Verabredung für eine kleine Geburtstagsfeier. „Aus dieser Planung der Geburtstagsfeier heraus entwickelte sich die Planung für den Freitag, im Zweifelsfall durch Randale gemeinsam gegen die Kontrollen der Polizei vorzugehen. Die ganze Party sollte gegen 20 Uhr bei einem ortsansässigen Supermarkt starten“, Rena Bretsch, Sprecherin der Polizeidirektion Rateburg: „Die Ermittlungen zu den Verantwortlichen sind noch nicht abgeschlossen. Der Einladende zur Geburtstagsfeier war nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht der Urheber dieser Idee.“

Die Polizeistation Bargteheide stellte sich kurzfristig auf diese Ankündigung ein und führte mit Kräften aus dem gesamten Bereich der Polizeidirektion Ratzeburg sowie unterstützt durch einen Einsatzzug der 1. Einsatzhundertschaft aus Eutin Kontrollen im Bereich des Stadtgebietes durch. Insgesamt waren 64 Beamte eingesetzt. Es hielten sich vereinzelte Gruppen im Stadtgebiet auf. Der Abend verlief bis dahin ruhig und so wurde der Einsatz der zusätzlichen Kräfte um 23 Uhr für beendet erklärt.

„Gegen 23.30 Uhr stellte die örtliche Polizeistreife dann eine Gruppe von mehr als einhundert zumeist Jugendlichen im Bereich der Straße Am Volkspark fest. Die Gruppe verhielt sich zu diesem Zeitpunkt ruhig, ein Teil der zuvor entlassenen Einsatzkräftre wurde daraufhin wieder nach Bargteheide zurückbeordert“, berichtet Rena Bretsch. „Kurze Zeit später kam es dann aus der Gruppe heraus zu Ruhestörungen und einem Vorfall, bei dem Rettungskräfte mit Flaschen beworfen wurden. Die Versorgung einer offensichtlich nicht ansprechbaren Person musste daraufhin abgebrochen werden.“

Mit einem starken Kräfteaufgebot wurden im weiteren Verlauf bei einem ein Großteil dieser Personengruppe (117 Personen) die Personalien festgestellt. Nach der Identitätsfeststellung erhielten alle Personen einen Platzverweis, drei alkoholisierte Jugendliche wurden überdies an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.

Die Rettungskräfte waren durch die Angriffe nicht nachhaltig verletzt worden, hatten die Behandlung der hilflosen Person jedoch erst unter Polizeischutz durchführen können. Rena Bretsch: „Der genaue Tathergang und die daraus resultierenden Straftatbestände müssen jetzt im Rahmen von Vernehmungen ermittelt werden.“