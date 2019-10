Immer erreichbar sein

Kirchenkreis Plön-Segeberg hat Online-Auftritt komplett neugestaltet / Start am Reformationstag

Bad Oldesloe | Der Internetauftritt des Evangelisch-Lutherischen Kirchenkreises Plön-Segeberg zeigt sich ab morgen in neuem Gewand: Am Reformationstag geht die neue Homepage ab15.17 Uhr online: www.kirche-ps.de. „Datum und Uhrzeit haben wir bewusst mit einem Augenzwinkern gewählt“, sagt Erich Faehling, einer von zwei Pröpsten im Kirchenkreis. Im Jahr 1517 schlug Martin Luther seine 95 Thesen an die Kirchentür zu Wittenberg und reformierte damit grundlegend die Kirche.

„Der Kirchenkreis hat die vergangenen Monate genutzt, um seinen Online-Auftritt von Grund auf zu reformieren“, sagt Faehling. Auch wenn das Ergebnis im historischen Kontext mit Sicherheit nicht so bedeutend werde wie die Reformation, zeigt sich Faehling mit dem Ergebnis sehr zufrieden: „Nach fast acht Jahren war es an der Zeit, etwas Neues zu machen. Es ist unserer Öffentlichkeitsarbeit, der Internet-Agentur Weitblick und vielen weiteren Mitdenkenden in einem intensiven Arbeitsprozess gelungen, die Seiten modern, informativ und attraktiv zu gestalten.“ Ein Ziel ist, die Homepage nicht nur für die ohnehin schon Kirchennahen interessant zu halten, „sondern auch denjenigen Mehrwert zu bieten, die nur zufällig oder einfach mal aus Neugierde auf die Seite gestoßen sind“, so Propst Faehling.

Neben einem aufgeräumten Layout und der lang eingeforderten problemlosen Nutzungsmöglichkeit auf allen mobilen Endgeräten wie zum Beispiel Tablet und Mobiltelefon, kann die neue Seite mit einer besonderen Funktion aufwarten: Die Vor-Ort-Suche ermöglicht es den Nutzern, sich künftig Gemeinden, Kirchen, Gottesdienste und Veranstaltungen im gesamten Kirchenkreisge-biet direkt und an Ort und Stelle anzeigen zu lassen. „Ich vergleich das gern mit der Restaurant-Suche bei Google“, meint der Propst. „Wenn Sie zum Beispiel am Schönberger Strand sind und wissen wollen, wo in der Nähe am Abend ein Kirchenmusikkonzert stattfindet, wird vom aktuellen Standort des Handys genau angezeigt, wo und wann Sie das Gewünschte finden und wie Sie dort am besten hinkommen.“ Auch damit sei der Bogen zu Martin Luther noch einmal ge-spannt, sagt Propst Erich Faehling: „Wir wollen in der Tradition des Reformators für die Menschen niederschwellig erreichbar sein – auch online.“

Die Homepage ist unter neuem Namen erreichbar: www.kirche-ps.de