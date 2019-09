Ahrensburg | Der Bienen-Lehr- und Schaugarten neben dem Schloss, bietet einen Imkerkurs für Anfänger an. Der Kurs ist geeignet für diejenigen, die sich für Bienenhaltung interessieren und Naturliebhaber, die mit der Welt der Bienen in Berührung kommen wollen. Der Lehrgang startet am Dienstag, 14. Januar, und endet nach zwölf Unterrichtseinheiten im Juni. Teilnahme kostet 120 Euro (Schüler 50 Euro). Anmeldung bis 1. Oktober an info@bienenlehrgarten-ahrensburg.de.