Ahrensburg : Im Notfall gerüstet

17. April 2018, 06:00 Uhr

Die städtische Wirtschaftsförderung lädt am Mittwoch, 25. April, zum 20. Treffen des Forums in das Peter Rantzau Haus ein. In der Zeit von 17.30 bis 19.30 Uhr sprechen Steuerberater Jesper A. Hinrichs und Rechtsanwältin Catharina Lüdemann über die so genannte Notfallmappe, die jeder Unternehmer zusammenstellen sollte.

„Damit ein Unternehmen in ruhigem Fahrwasser bleiben kann, wenn der Chef ausfällt, sind verschiedene Vorkehrungen zu treffen“ so Jesper A. Hinrichs, Steuerberater und Master of International Taxation. „Da gilt es zuerst, grundsätzliche Überlegungen anzugehen: Wem vertraue ich in meinem Betrieb, der Ansprechpartner für Lieferanten, Kunden und Mitarbeiter ist? Wie kann ich sicherstellen, dass Löhne und Gehälter pünktlich bezahlt werden? Wie kann ich mich und meine Familie vor unnötigen Risiken schützen?“ In dem Impulsvortrag werden die wichtigen Infos vorgestellt, zum Beispiel wie sich Gesellschafts-, Erb- und Steuerrecht auf ein Testament auswirken. Die wichtigen Punkte haben die Referenten zusätzlich auf einem USB-Stick zusammengestellt. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit für Fragen.

„Viele Menschen sorgen mit einer Patienten- und Betreuungsverfügung sowie einer Vorsorgevollmacht und einem Testament für den Ernstfall vor. Der Teufel steckt aber häufig im Detail, gerade wenn auch das eigene Unternehmen betroffen ist“, weiß Catharina Lüdemann. Die Rechtsanwältin ist auf die Bereiche Steuer-, Erb-, Handels- und Gesellschaftsrecht sowie Vermögens- und Unternehmensnachfolge spezialisiert.

„Gerade kleineren Unternehmen, die nicht über eine eigene Rechtsabteilung verfügen, wollen wir an diesem Abend wichtige Tipps an die Hand geben“, sagt Anja Gust von der Wirtschaftsförderung der Stadt: „Mit den beiden Experten von der Kanzlei Evotax aus Ahrensburg haben wir Referenten eingeladen, die über ein breites Wissens-Spektrum und Praxisnähe verfügen.“ Die Teilnahme ist kostenfrei, die Anzahl der Plätze aber limitiert. Interessierte Unternehmen können ihre Anmeldung an Wilfried Voll richten, Tel. (04102) 77243 oder per Mail an wilfried.voll@ahrensburg.de.