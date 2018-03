Reinfeld : Im neuen Rathaus stinkt’s gewaltig

Die Ursache für die Geruchsbelästigung ist unbekannt. Nach dem Bürgerbüro mussten auch das Sozial- und das Standesamt umziehen.

Das schmucke neue Rathaus macht Sorgen. Es „müffelt“ im Erdgeschoss – und das nach dem Bürgerbüro nun auch im Sozial- und im Standesamt. Mitarbeiter des Bürgerbüros beklagten sich bereits im vergangenen Sommer über unangenehme Gerüche, die auf Dauer Unwohlsein und eine Reizung von Augen und Nase nach sich zogen. Auch häufiges Lüften und das Aufdrehen der hausinternen Lüftungsanlage in dem rund 50 Quadratmeter großen Büro konnten das Problem nicht beheben.

Der unhaltbare Zustand hatte Konsequenzen. Die Verwaltung entschied, die drei Mitarbeiter auf keinen Fall weiter den üblen Gerüchen auszusetzen. Das gesamte Bürgerbüro zog wieder in seine ehemaligen Räumlichkeiten im alten Rathaus zurück. Mit Hilfe einer Luftreinigungsanlage der Reinfelder Firma Camfil konnte der Geruch reduziert werden, trotzdem bleibt das Bürgerbüro bis auf weiteres an seinem früheren Platz.

Nachdem Luftproben, die ein Gutachter gezogen, hatte, keine erhöhten Werte zeigten, stellte Bürgermeister Heiko Gerstmann Ende letzten Jahres fest, dass die Belastung „innerhalb der Grenzwerte liegt“. Doch woher die unangenehmen Gerüche kamen, war nicht klar.

In Verdacht geriet nun der Teppich. Im Bürgerbüro war wegen der hohen Besucherfrequenz ein besonders hochwertiger Teppichboden verlegt worden, aber auch nur dort. Allerdings war der Teppich nicht der Übeltäter. Ein Raum nach dem anderen im Erdgeschoss wird von den seltsamen Ausdünstungen heimgesucht. Derselbe üble Geruch wurde jetzt auch in den Räumlichkeiten des Sozialamts und Standesamts festgestellt.

„Es ist schon seltsam, dass die Geruchsbelästigung nur im Erdgeschoss und quasi wie eine Wellenbewegung festzustellen ist“, wundert sich Bauamtsleiter Stephan Kruse. Im Obergeschoss sei das Problem noch nicht aufgetreten, obwohl dort die gleichen Materialien verwendet wurden. Ob der Teppichkleber, die Spachtelmasse oder gar die Konstruktion des erst vor eineinhalb Jahren fertiggestellten Stadthauses als Verursacher in Frage kommen, soll eine erneute Überprüfung klären. Sie findet morgen in Anwesenheit der Baufirma und des Architekten statt.

Stephan Kruse hofft, dass die Ursache endlich gefunden wird, denn erst dann könne man handeln. Der Bauamtsleiter ist gespannt, ob die inzwischen dritte Messung andere und vor allem eindeutige Ergebnisse erzielt. Sonst bleibe nichts anderes übrig, als nach dem Ausschlussverfahren vorzugehen. Das ist sehr aufwändig und teuer, weil in jedem der betroffenen Räume der Teppichboden und andere Materialien nach und nach entfernt werden müssten.

Falls man die Ursache findet, müsse die Stadt sich mit der ausführenden Firma einig werden. Noch befinde man sich in der Garantiezeit. Ergebnisse erwartet Kruse nach der Laboruntersuchung in zwei bis drei Wochen.

Morgen ziehen das Sozialamt und das Standesamt erst einmal vorsorglich zurück in das alte Rathaus – für wie lange ist ungewiss. Kruse: „Allmählich wird es eng im alten Rathaus, weil wir aufgrund der Fluchtwege das Dachgeschoss nicht mehr für Publikum nutzen können. So war das alles natürlich nicht gedacht.“ Zum Glück steht die Sanierung des historischen Rathauses noch nicht sofort an, so dass die Mitarbeiter von Sozialamt und Standesamt erst einmal Asyl in ihren alten Räumen erhalten können.