Im Multimar Wattforum und Seehundstation

Wir – die Klasse 4a und die anderen 4. Klassen der Grundschule Am Hagen aus Ahrensburg – machten vor einigen Tagen einen Ausflug nach Tönning und Friedrichskoog zum Multimar Wattforum und zur Seehundstation.

In Tönning gibt es ein sehr großes Gebäude. Es heißt Multimar Wattforum und es liegt nah an der Eider. Dort gibt es viele tolle Aquarien, zum Beispiel eines, das Ebbe und Flut simuliert. In einem riesengroßen Raum steht ein Modell von einem ausgewachsenen Pottwal und man kann ganz viele Experimente durchführen, zum Beispiel durch einen Tunnel gehen, in dem man sich wie ein Wal durch das Echo orientieren kann. Interessant ist auch ein dunkler Raum, in dem ein weiteres riesengroßes Aquarium ist, darin gibt es ganz viele verschiedene Fische, Krebse, Muscheln und andere Meerestiere. Aber es gibt auch noch viele andere tolle und schöne Sachen dort zu sehen und zu erleben.

Nach dem Multimar-Wattforum waren wir in der Seehundstation Friedrichskoog. Dort werden allein aufgefundene Seehundbabys und verletzte Robben aufgepäppelt. Später werden sie wieder in die Freiheit entlassen. Draußen schwimmen in großen Becken ausgewachsene Seehunde und Kegelrobben, die für immer dort bleiben.

Es gibt Fensterscheiben, durch die man die Seehunde beim Tauchen beobachten kann. Außerdem gibt es Infotafeln, auf denen Rekorde und wissenswerte Sachen stehen, z. B. dass Seehunde bis zu 30 Minuten. lang tauchen können. Man kann auf einen Turm hinaufsteigen, von dort oben kann man ganz Friedrichskoog sehen. Auf eine große Robbe aus Kunststoff kann man klettern, und es gibt einen Tunnel, durch den man von einem in einen anderen Raum krabbeln kann.

Nach dem Ausflug an die Nordsee waren sich alle einig: Am schönsten war es, durch den Durchgang zu gehen, in dem die Barten eines Wals nachgemacht waren. „Bei der Seehundstation fand ich die knuffigen Seehunde sehr süß!“ meinte Jan. Auch den Spielplatz beim Multimar Wattforum fanden fast alle toll.

Besonders interessant fanden alle das große Walmodell. Lotta sagte: „An dem Walskelett konnte man sehen, wie groß so ein Wal in echt ist. Das ist echt gigantisch!“ „Es war interessant, den Unterschied zwischen dem riesigen Pottwal und dem kleinen Schweinswal zu sehen!“ sagte Emilija.

Als wir wieder nach Hause fuhren, waren wir müde und glücklich. Am nächsten Tag waren alle einer Meinung: „So macht lernen richtig Spaß!“

Felix Beckmann, Maire Behlau,

Lasse Botta, Emilija Furken,

Lisa Gerkula, Sören Guse,

Jarno Homburg, Jan Klindtworth,

Lisann Kullak, Lotta Mittelhamm,

Linus Möller, Sam Najafian,

Merit Schrader, Philippa Schubert,

Mika Schucher, Tore Schwarz,

Matilda Schwenn-Valente,

Robin Seddig, Tjard Siems









von Rüdiger Klaus Schwarz

erstellt am 16.Jun.2017 | 12:21 Uhr