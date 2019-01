Bad Oldesloe : Im Kub: Der heißeste Griller

Grill-Kulinarik mit Tom Heinzle ist an diesem Sonnabend in Bad Oldesloe zu erleben

von shz.de

01. Januar 2019, 14:17 Uhr

Dass Grillen auch im Winter Spaß macht, zeigt Tom Heinzle, österreichischer Landesmeister und mehrfacher Vizeweltmeister im Grillen, am Sonnabend, 5. Januar im Oldesloer Kultur- und Bildungszentrum (Kub) bei zwei Grillworkshops „Wintergrillen“.

Schon früh entdeckte der Vorarlberger seine Leidenschaft für das Grillen und machte kurzerhand sein Hobby zum Beruf. Mit Erfolg, denn inzwischen hat er den Ruf als Genie am Rost. Das erste Buch „Wintergrillen“ ist das Standardwerk vieler Grillbegeisterter und sein zweites Buch „Wild Grillen“ wurde als bestes BBQ- und Grillbuch Deutschlands 2014 sowie bei den World Cook Book Awards ausgezeichnet. Bei „Kitchen Impossible“ stellte er Tim Mälzer mit dem Grillen in einem Erdloch vor völlig neue Herausforderungen und erntete Respekt und Bewunderung.

An diesem Sonnabend teilt der heißeste Griller im deutschsprachigen Raum in zwei Grillkursen (Startzeiten 13 und 19 Uhr) sein Wissen über BBQ und Smoker sowie die brandneuesten Rezepte. Dabei liegt ihm die Verwendung hochwertiger, saisonaler Lebensmitteln aus der Region und von Fleisch aus artgerechter Tierhaltung besonders am Herzen. Am Grill kreiert Tom Heinzle daraus eine bunte Mischung aus traditionellen und innovativen Gerichten und wagt dabei auch außergewöhnliche Kombinationen. So erfindet er das Barbecue neu und verhilft der Grillkultur zu einem Niveau, das der gehobenen Küche in nichts nachsteht.

Gegrillt wird im Rathausinnenhof des Kub, gegessen wird in geselliger Runde im Rathaussaal. Die Teilnehmer erhalten eine Kochschürze, außerdem werden sämtliche Zutaten und alle notwendigen Kochutensilien vor Ort gestellt. Vor Ort gibt es ein korrespondierendes Getränkeangebot.



>Kurs 1: Sonnabend, 5. Januar ab 13 Uhr

>Kurs 2: Sonnabend, 5. Januar, ab 19 Uhr



>Ticketbestellung: Unter Telefon (04531) 504-199 oder Internet www.kub-badoldesloe.de (Preis: 70 Euro zuzüglich Getränke).