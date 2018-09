Bad Oldesloe : Im Brawo-Center werden die Waren knapp

Möbel, Kleidung, Haushaltswaren, Fahrräder und Spielzeug werden besonders benötigt.

Die Nachfrage nach gebrauchten, aber gut erhaltenen Möbeln und Textilien ist in Bad Oldesloe ungebrochen. „Die Zahl der Menschen, die nur über wenig Geld verfügen und daher unsere Hilfe benötigen, ist nicht zurückgegangen. Nach wie vor kommen täglich Kunden zu uns, um sich mit günstigen gebrauchten Kleidungsstücken oder Wohnungseinrichtungen zu versorgen. Wir benötigen daher dringend neue Sachspenden“, berichtet Thorsten Ehlers, Betriebsleiter des Brawo-Centers, Im Hölk 2.

Um die Verkaufsflächen weiterhin füllen zu können, greift Ehlers mittlerweile auch auf Angebote der anderen Sozialkaufhäuser im Verbund der Awo Bildung und Arbeit, die die Einrichtungen betreibt, zurück. „Wir helfen uns untereinander, wenn es irgendwo eng wird. Allerdings wollen wir weitere Fahrten vermeiden und freuen uns umso mehr, wenn die Spenden aus dem näheren Umfeld von Bad Oldesloe kommen“, so der Betriebsleiter. Gesucht werden Möbel, Kleidung, Haushaltswaren und Spielzeug. Die Sachen dürfen gern gebraucht sein und müssen auch nicht dem letzten Schrei entsprechen. Jedoch sollte alles heil und sauber sein. Neben Möbeln sind besonders Kühlschränke und Waschmaschinen sowie Fahrräder in allen Größen, Kinderkleidung, aber auch Hausrat, wie zum Beispiel Töpfe, Pfannen und Gardinen sehr begehrt.

Das Brawo-Center verbindet drei Zielrichtungen miteinander: Zum einen werden gespendete Gegenstände sehr günstig an bedürftige Familien verkauft, zum anderen sorgen sie für sinnvolle Beschäftigung für Menschen in Arbeitsgelegenheiten (AGH). Darüber hinaus landen brauchbare Dinge nicht einfach auf dem Sperrmüll, sondern werden wieder in den Verwertungskreislauf gebracht. Träger der Sozialkaufhäuser ist die Awo Bildung und Arbeit gemeinnützige GmbH, die ähnliche Einrichtungen auch in anderen Kreisen Schleswig-Holsteins betreiben.

Wer Gegenstände spenden, aber nicht selbst transportieren kann, erhält Hilfe unter der Telefonnummer (04531) 8040 810 oder per E-Mail unter brawo-center.oldesloe@awo-bildungundarbeit.de. Dann wird ein Termin vereinbart und ein Team des Centers holt alles ab. Kosten entstehen dem Spender dabei nicht.