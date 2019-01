Bargteheide : Identitäre Bewegung: Vortrag im Stadthaus

Journalist stellt sein neues Buch vor.

von shz.de

25. Januar 2019, 14:17 Uhr

Bargteheide | Am Mittwoch, 6. Februar, ist Journalist Andreas Speit zu Gast in der Volkshochschule Bargteheide, um sein Buch „Das Netzwerk der Identitären. Ideologie und Aktionen der Neuen Rechten“ vorzustellen. In den vergangenen Jahren hat sich die „Identitäre Bewegung“ fest in der politischen Landschaft verankert. Sie besteht zwar nur aus einer Aktivistengruppe von etwa 800 Mitgliedern, wird aber von Zehntausenden finanziell unterstützt. An diesem Abend erläutert Andreas Speit die Entwicklung der „Identitären Bewegung“, analysiert ihre Ideologie, beschreibt ihre Aktionen und legt ihre Netzwerke offen.

Andreas Speit ist Buchautor, Herausgeber und freier Journalist im Bereich Rechtsextremismus. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der Jugendschutzbeauftragten des Kreises Stormarn, Petra Linzbach, statt.

Mittwoch, 6. Februar, ab 19.30 Uhr, Stadthaus Bargteheide, Am Markt 4. Der Eintritt beträgt 5 Euro an der Abendkasse.