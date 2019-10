Ideen für ein besseres Leben

Infomesse 55 plus: Ausstellung und Vorträge, Mitmach-Angebote und Akkordeonspieler, Löwentanz und Shanty-Chor

Avatar_shz von shz.de

15. Oktober 2019, 11:59 Uhr

Ahrensburg | Unter dem Motto „Aktiv Leben“ lädt die Bürger-Stiftung Region Ahrensburg zum dritten Mal zur großen Informationsmesse für die Generation 55 plus ein. Die Messe findet am Sonntag, 27. Oktober, von 11 bis 16 Uhr im Kamux-Auto Ahrensburg (ehemals Hagebaumarkt), Kornkamp 6 in Ahrensburg, statt. An mehr als 60 Stationen bekommen die Besucher Anregungen und Ideen, wie sie aktiv bleiben und neue Ideen und Pläne entwickeln können. Hinzu kommen Fachvorträge, viele Mitmach-Angebote und ein umfangreiches Musikprogramm. Das Cafeteria-Team sorgt für das leibliche Wohl der Besucher.

Die Besucher erwartet ein vielfältiges Informationsangebot zu allem, was Menschen der Generation 55 plus interessiert. Schwerpunkte sind Accessoires, Automobile, Bildung, Ehrenamt, Ernährung, Finanzen, Fitness, Genießen, Gesundheit, Immobilien, Mobilität im Alter, Recht, Reisen, Sicherheit, Sport und Wohnen. 60 Firmen und Vereine stellen sich und ihre Angebote vor. Hinzu kommen Vorträge und Aktionen an den Ständen und im Außenbereich, unter anderem ein Reisebus von Reisering Hamburg, Fahrzeuge zum Probefahren, kostenfreie Hörtests. Auch Sport zum Mitmachen steht auf dem Programm: Tai Chi und Tischtennis. Die musikalische Begleitung kommt von einem Akkordeonspieler und dem Shanty-Chor La Paloma. Eröffnet wird die Messe mit einem chinesischen Löwentanz. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt.

Dr. Michael Eckstein, Vorsitzender der Bürger-Stiftung Region Ahrensburg: „Auch im vorangeschrittenen Alter aktiv und selbstbestimmt leben – das ist der Wunsch vieler Menschen. Ich freue mich, dass wir in diesem Jahr viele neue Angebote vorstellen können. Mit einer ganzen Reihe von Aktionen, Mitmach-Angeboten und musikalischer Begleitung bieten wir den Besuchern eine attraktive Messe.“ Oliver Michels, Geschäftsführer von Kamux-Auto Ahrensburg sagt dazu: „Ich freue mich, dass die Aktiv-Leben-Messe in diesem Jahr in unseren Räumen stattfindet. Ich wünsche allen Besuchern einen anregenden Messebesuch.“

>

Der Eintritt ist frei. Parkplätze sind direkt nebenan auf dem Parkplatz des toom-Baumarktes vorhanden. Die Ausstellerliste und das Programm gibt es online unter: www.aktivleben-55plus.de/27102019/