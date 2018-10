Das nächste Frauenfrühstück im Gemeindesaal des Pastorats, Kirchenstraße 10 in Eichede, findet Endes des Monats – am Sonnabend, 27. Oktober –, statt. Beginn ist um 9.30 Uhr. Christa Beste wird über das Thema sprechen: „Ich will frei sein, aber wozu?“ Dabei wirft die Referentin vielfältige Fragen auf: „Möchten wir nicht alle frei sein wie ein Vogel? Aber sind wir nicht manchmal gefangen in unserem Käfig, der da heißt: Übersteigerte Angst, Trägheit, Empfindlichkeit und Verletzungen? In welchen Bereichen gleicht unser Leben einem Dasein im Käfig? Wie können wir die Türe öffnen und fliegen? Welche Chancen erhoffen wir uns von der neuen Freiheit?“ Das sind nur einige der Fragen, für die die Referentin überraschende Antworten parat hält. Anmeldungen im Kirchenbüro, Telefon: (04534) 611, Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 9 bis 11 Uhr.