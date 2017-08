Bad Oldesloe : „Ich will aber gerade vom Leben singen ...“

vergrößern 1 von 1 Foto: st 1 von 1

Das Bella-Donna-Haus an der Bahnhofstraße in Bad Oldesloe ist ein von Frauen gegründetes Zentrum, ein sichtbares Zeichen gelebter Frauenpolitik mit den Qualitäten Arbeit, Begegnung, Kultur und Soziales. Bei dem Bella-Donna-Projekt geht es um ein basis-demokratisches Miteinander, um eine Förderung der vernachlässigten positiven weiblichen Anteile des menschlichen „Füreinanders – Einstehens“, der Wertschätzung und der Achtsamkeit in der Gesellschaft. Durch die Vielfältigkeit von Ausstellungen, Veranstaltungen, Workshops und Angeboten, fernab von ausgetretenen Pfaden, hat sich Bella Donna über 14 Jahre zu einer etablierten Kulturadresse in der Metropolregion Hamburg mit internationaler Wirkkraft entwickelt.

Zum 14-jährigen Bestehen lädt „Bella Donna – Ein Haus von Frauen“ am Mittwoch, 23. August, um 19 Uhr zum Sektempfang ein. Ab 20 Uhr entführt Sigrid Grajek mit Stefanie Rediske am Piano in das Berlin der 1920er Jahre mit einer musikalischen Biografie über Claire Waldoff: „Ich will aber gerade vom Leben singen ...“

Am 22. Januar 1957 starb mit 72 Jahren in Bad Reichenhall eine Frau namens Claire Waldoff. Eigentlich hieß sie Klara Wortmann und war am 21. Oktober 1884 in Gelsenkirchen als Tochter eines ehemaligen Bergmanns und seiner Gattin geboren. Sie wollte Ärztin werden. Doch es kam anders, denn sie entdeckte ihre Liebe zum Theater, änderte ihren Namen und landete beim Kabarett in Berlin. Und dort schrieb sie Geschichte!

Von 1907 bis 1935 war sie der Star auf den Brettern der großen Kabaretts und Varietés, ihre Lieder wurden auf der Straße gesungen: „Hermann heeßt er!“ „Wer schmeißt denn da mit Lehm“, „Raus mit den Männern aus dem Reichstag …“ Und sie war so ganz anders als die Chansonetten und Diseusen der Zeit!

Noch bevor das Zeitalter der „neuen Frau“ ausgerufen wurde, nahm sie sich alle Freiheiten, die ihr in den Sinn kamen. Sie rauchte Pfeife und Zigarre, liebte Nordhäuser Korn, fluchte wie ein Müllkutscher, lebte offen mit ihrer Lebensgefährtin zusammen und ihre Stimme war das, was man eine „echte Röhre“ nennt. Heinrich Zille zog mit ihr durch die berüchtigten Kneipen im Norden und Osten von Berlin.

Auf der Bühne stand sie mit Schlips und Kragen und hatte Ärger mit dem Zensor. Der fand, dass Frauen im Herrenanzug auf der Bühne nach 23 Uhr wegen Unsittlichkeit nichts zu suchen hätten. Weitaus unangenehmer waren im Faschismus die Auseinandersetzungen mit den Machthabern. Sie hat wie keine andere den Ton getroffen, der die Menschen erreichte, weil sie „gerade vom Leben singen wollte“ – von den Sorgen und Nöten, Freuden und Verwicklungen, die das Leben mit sich bringt.

Für Schauspielerin Sigrid Grajek (dem geneigten Publikum auch als Comedy-Figur „Coco Lorès“ bekannt) ist Claire Waldoff die „Urmutter aller Kabarettistinnen“. Sie schlüpft in die Figur Claire Waldoff um singend, spielend und sprechend die Zeit und das Leben von Claire lebendig werden zu lassen.



>Das Musikkabarett ist ab 20 Uhr zu einem Eintritt von 12 Euro, ermäßigt 8 Euro zu erleben. Anmeldungen werden unter (04531) 804589 oder (04531) 891837 im Bella-Donna-Haus entgegengenommen.













von Volker Stolten

erstellt am 16.Aug.2017 | 06:30 Uhr