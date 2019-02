Bad Oldesloe : „Ich war nie der Typ, der oft feiern geht“

Lennart Sievers ist Stormarns Sportler des Jahres 2018. Wir sprachen nach der Auszeichnung mit dem Sieger der Wahl.

von shz.de

18. Februar 2019, 16:02 Uhr

Triathlet Lennart Sievers lag in der Lesergunst vorn. Der 21-jährige gebürtige Ammersbeker wurde als Stormarns Sportler des Jahres 2018 ausgezeichnet. Wir sprachen mit dem Sieger der Wahl.

Lennart Sievers, Sie sind Stormarns Sportler des Jahres 2018, was bedeutet diese Auszeichnung für Sie, ist sie eine zusätzliche Motivation für die Zukunft?

Auf jeden Fall! Ich hätte damit nicht gerechnet, da ich einfach nicht so gut darin bin, mich selbst zu vermarkten. Es ist einfach schön, wenn deine Leistungen auf so einer Veranstaltung gewürdigt werden. Denn alle, die heute geehrt wurden, stecken viel Zeit und viel Energie in ihren Sport.

Sie haben sich nach dem Abitur ein Jahr lang nur auf den Triathlonsport konzentriert. Wie haben Sie sich in dieser Zeit selbst diszipliniert?

Ich war noch nie der Typ, der besonders oft feiern geht. Und da ich auch vorwiegend mit Leuten aus dem Sport zu tun habe, ergab sich auch nie das Problem, dass ich am Wochenende mitgeschnackt wurde. Direkt nach der Schule war es so, dass ich noch nicht so viel Lust auf dieses sture Studieren hatte und mich erst einmal auf den Sport fokussieren wollte. Mittlerweile bin ich aber ganz froh, nebenbei auch zu studieren und etwas für den Kopf zu machen.



Sie studieren Wirtschaft und Recht an der Uni Saarbrücken. Wie bringen Sie Studium und Sport unter einen Hut?

Das hat im ersten Semester ganz gut geklappt, zumal die Uni direkt neben meinem Trainingsgelände liegt. Was die Studienrichtung anbelangt, ist das auf jeden Fall etwas, was mich interessiert. Ich wollte zwar erst Wirtschaftsingenieurwesen studieren, das gab es an der Uni aber nicht. Und dann ist es Wirtschaft und Recht geworden, womit man später sicherlich eine Menge machen kann.



Also streben Sie später doch kein Karriere als Profisportler an?

Ich bin da ganz ehrlich zu mir: Die Wahrscheinlichkeit, dass ich mit Triathlon Millionär werde, wie ein Jan Frodeno, ist nicht besonders groß. Ich werde später arbeiten müssen und dafür hätte ich einfach gern einen vernünftigen Abschluss in der Hinterhand.