Glinde : „Ich kann noch besser kämpfen“

Judoka Miriam Butkereit hat zum zweiten Mal DM-Gold geholt, rundum zufrieden aber ist die 24-Jährige nicht.

03. Februar 2019, 17:55 Uhr

Das Jahr 2019 hat für Miriam Butkereit beinahe optimal begonnen. Euphorisch aber wirkt die 24-Jährige, die Ende Januar zum zweiten Mal nach 2016 die Deutsche Judomeisterschaft in der Gewichtsklasse bis 70 Kilogramm gewonnen hat, dennoch nicht. Die Glinderin, die seit vier Jahren in Köln lebt und trainiert, gewann in der Stuttgarter „SCHARRena“ alle Kämpfe vorzeitig, bis auf das Viertelfinale. Im Finale hebelte die in der Bundesliga für Wiesbaden startende Butkereit 30 Sekunden vor Ultimo Alina Böhm (JZ Heubach) aus. Nach diesem Auftakterfolg aber sieht die 24-Jährige bei sich selbst dennoch reichlich Luft nach oben: „Ich habe mich natürlich über den Titel gefreut, aber ich kann noch besser kämpfen. Insbesondere mein Tempo war nicht so hoch – und auch technisch kann ich noch einiges aus mir rausholen“, bilanzierte die Stormarnerin selbstkritisch ihren Auftritt in Stuttgart.

Diese von ihr selbst festgestellten Defizite würden vor allem damit zusammenhängen, dass sie in den letzten beiden Monaten schwerpunktmäßig mehr im Kraftraum als auf der Judomatte trainierte. Dennoch ging das Jahr 2019 mit dem Gewinn der Deutschen Meisterschaft deutlich besser für die angehende Polizeimeisterin los, als das Vorjahr. Damals war sie zunächst von einer Meniskusverletzung außer Gefecht gesetzt, bevor sie die Bandscheiben plagten und sie bis Herbst letzten Jahres pausieren musste. „Die Meniskusverletzung hatte ich noch aus 2017 verschleppt. Bei der Bandscheibe habe ich dann zunächst eine klassische Behandlung versucht. Aber nach Rücksprache mit einem Experten habe ich mich dann für eine Operation entschieden. Erst danach ging es wieder bergauf.“

Unter anderem errang sie Ende Oktober den zweiten Platz beim Grand-Slam-Turnier in Abu Dhabi, bevor im Januar nun ihr zweiter DM-Sieg folgte. Nach 2016 hatte es 2017 es dazu nicht gereicht. In der Frauenkonkurrenz holte die einst für den TSV Glinde startende Stormarnerin Bronze.

Doch viel wichtiger, als die Deutsche Meisterschaft sind für Miriam Butkereit die nächsten Grand-Slam-Turniere in Paris und Düsseldorf. Denn dort kann sie Punkte sammeln, die ihr dabei helfen könnten, ihren Fixpunkt zu erreichen, der für sie über allem schwebt: Die Olympischen Spiele 2020 in Tokio. Bis Mai 2020 gilt es Punkte zu sammeln, um unter die Top 18 der Olympia-Weltrangliste zu kommen – Butkereit belegt aktuell Rang 19. Final entscheidet der Bundestrainer, wen er in den Kader beruft. Eine möglichst gute Platzierung wäre hilfreich.

Bevor sie sich aber voll auf ihren Weg nach Olympia konzentrieren kann, stellt sie sich in knapp zwei Wochen zunächst in Köln ihrer Polizeimeisterprüfung. „Danach steht für mich dann nur noch Judo auf dem Programm“, sagt die 24-Jährige. Sie freut sich auf die Zeit nach ihrer Ausbildung bei der Polizei, der Terminkalender ist bereits prall gefüllt. „Die erste Jahreshälfte ist eigentlich komplett ausgebucht. Nach den Turnieren in Paris und Düsseldorf folgt ein Trainingslager in Japan. Generell stehen dieses Jahr viele Trainingslager auf dem Programm. Mein Ziel ist es in diesem Jahr natürlich, möglichst viele Punkte zu sammeln, sowie bei den European Games und der Weltmeisterschaft im August anzutreten“, sagt Butkereit. Jene Weltmeisterschaft findet übrigens in Tokio statt und würde der Stormarnerin somit einen Vorgeschmack auf das geben, was sie bei den Olympischen Spielen 2020 in Japan möglicherweise erwarten würde.