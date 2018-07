Hundstage!

Das ist wirklich eine nette Geste. Die Fahrschule am Herrenteich hat zwar mittags geschlossen, vergisst dabei aber die Vierbeiner nicht. „Es ist heiß! Lasst eure Tiere trinken“ steht auf dem Schild neben einer Schale mit frischem Wasser. So können die Spaziergänger mit Hund auf dem Weg in die Innenstadt eine kleine Pause einlegen. Schließlich sind die Vierbeiner bei über 30 Grad im Schatten genauso durstig wie ihre Herrchen.