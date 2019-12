Hundehalter in Lasbek müssen mehr bezahlen

Lasbek | Mit dem Steuerparadies für Hundebesitzer wird es in Lasbek voraussichtlich ab dem kommenden Jahr vorbei sein. Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung die Hundesteuer anzuheben. Allerdings wird die Erhöhung nicht so drastisch ausfallen wie zunächst befürchtet. Das Land Schleswig-Holstein gibt in seinem Haushaltskonsolidierungserlass den Gemeinden vor ihre Einnahmemöglichkeit auszuschöpfen, wenn sie Sonderzuweisungen haben möchten. In dem Erlass ist vorgesehen eine Hundesteuer von mindestens 120 Euro zu erheben.

In Lasbek bezahlen die Hundebesitzer bisher jährlich für den ersten Hund 40 Euro, für den zweiten Hund 60 Euro und für jeden weiteren Vierbeiner 70 Euro. Der Vorschlag des Finanzausschusses lautet, dass die Hundesteuer für den ersten und zweiten Hund um jeweils 20 Euro auf dann 60 Euro beziehungsweise 80 Euro pro Jahr erhöht wird. Für jeden weiteren Hund sollen künftig 100 Euro fällig werden. Das wäre ein Plus von 30 Euro. Damit wäre Lasbek zwar kein Hundesteuerparadies mehr aber gegenüber den anderen Gemeinden im Amt Bad Oldesloe-Land ist die Hundesteuer dann immer noch im unteren Bereich. Die Entscheidung über die Erhöhung der Hundesteuer müssen jetzt die Gemeindevertreter fällen.

Positiv sieht es für die Gemeinde beim Haushalt für das kommenden Jahr aus. Nachdem zunächst noch eine Deckungslücke von rund 157000 Euro vorhanden war ist nach eingehenden Beratungen jetzt sogar ein Überschuss heraus gekommen. Der Ergebnishaushalt weist bei einem Volumen von rund 2,203 Millionen Euro ein Überschuss von 3000 Euro aus. Im Finanzhaushalt stehen den Einzahlungen von 2,263 Millionen Euro Auszahlungen von rund 2,032 Millionen Euro gegenüber. Auszahlungen aus lnvestitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit sind in Höhe von 114900 Euro, davon 92000 Euro Kredittilgung, eingeplant. Die Gemeinde würde demnach im Finanzplan einen Überschuss von 16200 EUR erzielen.

Hundesteuer und Haushalt sind Beratungspunkte auf der Lasbeker Gemeindevertretersitzung am Dienstag, 10. Dezember, ab 19.30 Uhr im Gemeinschaftshaus Alte Schule in der Schulstraße in Lasbek-Dort. Weitere Themen der Sitzung: Zuschuss für Feuerwehrführerscheine, Gehweg an der Kreisstraße 12 zwischen Lasbek-Dorf und Lasbek-Gut, interkommunales Gewerbegebiet und Prüfung des Jahresabschlusses 2016. Eröffnet wird die Sitzung mit einer Einwohnerfragestunde.