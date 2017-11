Hubert Priemel erhält Gerhard-Stoltenberg-Medaille

vergrößern 1 von 1 Foto: st 1 von 1

von Volker Stolten

erstellt am 27.Nov.2017 | 12:46 Uhr

Hubert Priemel, langjährige Kreispräsident und Ehrenvorsitzender der Stormarner Senioren-Union, wurde auf dem Landesparteitag der CDU in Neumünster mit der Gerhard-Stoltenberg-Medaille für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Die CDU verleiht die Medaille seit 2006 an Personen, die sich durch außergewöhnliches gesellschaftliches Engagement verdient gemacht haben.

„Hubert Priemel hat als Kommunalpolitiker und als Vorsitzender der Senioren-Union außerordentliche Verdienste für die Union in Stormarn erworben“, heißt es in der Begründung. Der 81-jährige Ahrensburger hatte bereits 1957 die Junge Union ins Leben gerufen. Er war Stadtverordneter und gehörte 32 Jahre dem Kreistag an, von 1966 bis 1998. In der Zeit war er unter anderem Vorsitzender der CDU-Fraktion, des Sozialausschusses und 24 Jahre lang Kreistagspräsident. 1974 hatte Priemel bereits die Freiherr-vom-Stein-Gedenkmedaille des Landes für seine kommunalpolitischen Verdienste erhalten. 1990 wurde ihm das Bundesverdienstkreuz verliehen und 2009 die Konrad-Adenauer-Medaille der Senioren-Union (SU) Deutschland.

In der Schlossstadt hatte er 1993 den SU-Ortsverband gegründet. Nach seinem Ausscheiden aus dem Kreistag wurde er zum Kreisvorsitzenden der Senioren-Union gewählt und blieb es bis zum Frühjahr 2017. In seiner Amtszeit wurden Mitgliederzahl und Aktivitäten erheblich ausgebaut. Insbesondere die von Priemel organisierten Seniorenreisen nahmen einen solchen Umfang ein, dass dafür ein eigener Verein mit mehreren Angestellten gegründet wurde. Mehr als 2000 Frauen und Männer nehmen jährlich an den Ausflügen und Reisen teil.