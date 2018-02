Auch das noch : HSV-Gartenzwerg in Mölln entführt – Polizei sucht Zeugen

Unbekannte haben in der ersten Januarwoche mehrere Wohnwagen aufgebrochen und zwei Gartenzwerge entwendet.

von Tobias Fligge

16. Februar 2018, 17:00 Uhr

Mölln | Auf dem Fahndungsfoto der Polizei thront er noch stolz mit Sonnenbrille und seiner HSV-Zipfelmütze vor dem Lütauer See – doch wo sich ein HSV-Zwerg und ein weiterer Gartenzwerg aus Mölln jetzt befinden, ist ungewiss. Seit Freitag sucht die Polizei Ratzeburg öffentlich nach den beiden Zwergen. Was zunächst lustig klingt, hat einen ernsten Hintergrund: Laut Polizeimeldung wurden in der ersten Januarwoche 2018 mehrere Wohnwagen aufgebrochen.

Über das „auffällige Diebesgut“ erhofft sich die Polizei Mölln Hinweise aus der Bevölkerung und damit eine Spur auf den oder die Täter. Einer der beiden gestohlenen Zwerge ist 50 Zentimeter groß, trägt eine Zipfelmütze und eine Jacke mit HSV-Emblemen. Der andere ist 25 Zentimeter groß und wird nicht näher beschrieben. „Wer kann Angaben zum Verbleib der HSV-Zwerge machen? Wem wurden dieser/diese HSV-Zwerge nach dem 06.01.2018 angeboten?“, heißt es in der Pressemitteilung.

Hinweise nimmt die Polizei in Mölln unter der Telefonnummer 04542/80990 entgegen.

