Horst Schroths Schlusskurve

15. Oktober 2019, 13:05 Uhr

Ahrensburg | Montag, 21. Oktober, um 20 Uhr kommt Horst Schroth (Foto) mit dem Programm „Schlusskurve – das Beste aus 40 Jahren Bühne“ ins Kulturzentrum Marstall. Nach rund vier Jahrzehnten und nach etlichen Millionen von Kilometern in Zügen, Autos, Bussen, Fliegern und all dem, was einen Menschen von Ort zu Ort bringt, nach neun großartigen Programmen gemeinsam mit namhaften Kollegen und nach neun ebenso erfolgreichen Soloprogrammen wird es langsam Zeit für Horst Schroth, auf die Bremse zu treten. Also hat er sich vorgenommen, mit dem Herumreisen, dem Tourleben, mit den nicht immer entspannenden Hotelübernachtungen, den manchmal zu hastigen Mahlzeiten und mit dem Leben aus dem Koffer aufzuhören. All das sieht er nun mit seinem lachenden Auge. Das weinende Auge aber sieht den immensen Spaß, den dieses Leben auch gebracht hat, die vielen wunderbaren Erfahrungen und Erlebnisse. Jetzt nimmt er sein Publikum mit in die rasante „Schlusskurve“, eine Fahrt ohne Tempolimit durch die besten, beliebtesten und lustigsten Szenen und Nummern. Und, wie kann es anders sein, gewohnt kongenial begleitet von Kultregisseur Uli Waller.