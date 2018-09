Horrornächte im Maisfeld – zum Abschied

Bargteheider Irrgarten bietet noch einmal Gänsehaut pur / Profi-Erschrecker am Werk

von shz.de

26. September 2018, 15:56 Uhr

Das Grauen hält in Bargteheide Einzug: Am kommenden Wochenende beendet das Maislabyrinth von Karsten Eggert wieder mit den legendären Gruselnächten die Saison. Große wie kleine Gruselfreunde sind eingeladen, sich persönlich dem Horror im Maisfeld zu stellen. Bei Dunkelheit und in kilometerlangen Irrwegen garantieren die Profi-Erschrecker von ScreamTeam (IG-Grusel.com) Gänsehaut. Am 28., 29. und 30 September sowie 2. Oktober wird das kunstvoll in ein 50 000 m² großes Maisfeld eingearbeitete Labyrinth unter dem Motto „Tage des Horrors“ geöffnet sein. Betreiber Karsten Eggert (49): „Die Gruselnächte gehören seit Jahren zu den beliebtesten Sonderveranstaltungen unseres Maislabyrinths. Unsere Besucher scheinen überraschender Weise größte Freude zu verspüren, wenn die Jungs von Scream-Team ihre menschlichen Urängste stimulieren.“

Die Veranstaltungsfläche mitten im Maisfeld ist der zentrale Ort für Begegnung und Entspannung mit Lagerfeuer, Strandbar und Bistro. Wer also auf seinem Spazierweg mit dem Jenseits konfrontiert wurde, kann hier im Diesseits auftanken.