Brandstiftung vermutet : Holzstapel brennt im Sachsenwald – Feuerwehr verhindert Waldbrand

Die Brandserie in Schwarzenbek geht weiter. Die Feuerwehr spricht von einer „extremen Lage“.

von Timo Jann

12. Juni 2018, 06:55 Uhr

Schwarzenbek | Großalarm im Sachsenwald: Ein etwa 500 Kubikmeter Baumstämme und Astschnitt umfassender Holzhaufen auf einem Lagerplatz an der Bundesstraße 404 bei Schwarzenbek stand am Montagabend in Flammen. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und hat de Ermittlungen aufgenommen. Autofahrer hatten den Brand bemerkt und gegen 19.30 Uhr die Feuerwehr angefordert.

„Wir konnten verhindern, dass Baumbestand und Waldboden großflächig in Mitleidenschaft gezogen wurden. Das war bei der Trockenheit der vergangenen Tage eine extreme Lage“, berichtete Einsatzleiter Timo Lehmann. Eine 15 Kilometer weit sichtbare Rauchwolke stand über der Einsatsztelle im Sachsenwald, dem größten zusammenhängenden Waldgebiet Schleswig-Holsteins.

Dutzende Feuerwehrleute waren stundenlang mit den Löscharbeiten beschäftigt. Im Pendelverkehr musste Löschwasser zur Bandstelle transportiert werden. Ein Teleskoplader half, den Berg mit Brandgut auseinander zu ziehen, um Brandnester gezielt ablöschen zu können.

In Schwarzenbek sorgen seit Monaten immer wieder Brandstifter für Einsätze. Autos, Mülltonnen und Gebäude wurden bereits angezündet.

