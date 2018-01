Kreis Stormarn : Hoisdorf: Großfeuer zerstört Wohnhaus

vergrößern 1 von 1 Foto: Peter Wüst 1 von 1

von Peter Wüst

erstellt am 04.Jan.2018 | 08:02 Uhr

Hoisdorf | Ein Feuer hat in der Nacht ein Wohnhaus Am Bocksberg in Hoisdorf (Kreis Stormarn) zerstört. Anwohner hatten den Brand bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Bei deren Eintreffen stand das Haus bereits in Vollbrand, hohe Flammen schlugen in den Nachthimmel empor. Unter Atemschutz rückten die Feuerwehrleute gegen den Brand vor, schützten zunächst ein Nachbarhaus bis genügend Löschwasser am Einsatzort vorhanden war.

Über mehrere hundert Meter weit wurde die Wasserversorgung aufgebaut. Menschen wurden nicht verletzt. Alle Anwohner hatten sich rechtzeitig in Sicherheit gebracht. Die Brandursache und die Höhe des Sachschadens sind noch nicht bekannt.

