Hoher Sachschaden nach Wasserrohrbruch

Willingusen | Ein Wasserrohrbruch hat am frühen Sonntagmorgen zwei Häuser, Keller, Garagen und die Straßen am Am Glinder Weg und die Gartenstraße schwer unter Wasser gesetzt.

Eine 2003er-Hauptwasserleitung am Treppenniedergang des Glinder Weges war gebrochen und tausende Liter Wasser überfluteten die Straßen und liefen sturzbachartig in Keller und in zwei Einfamilienhäuser hinein. Dort stand das sandhaltige Wasser zeitweise fast 1,20 Meter hoch. An der Bruchstelle wurden die Straßen und Gehwege unterspült und das Wasser riss Steine und große Mengen Sand aus der Bruchstelle heraus. Neben der Freiwilligen Feuerwehr Willinghusen wurden auch der Energieversorger und der Störungsdienst von Hamburg Wasser alarmiert. Bis zu deren Eintreffen versuchten die Feuerwehrleute die Leitung abzuschiebern und bauten zur Ableitung der Fluten einen Damm zur Garageneinfahrt eines Hauses.