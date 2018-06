Schürensöhlen : Hoher Sachschaden durch Feuer – Kritik an der Feuerwehr

Es dauerte zu lange, bis die Feuerwehr da war, klagen Anwohner. Dabei war der Weg zum Einsatzort denkbar kurz.

von Peter Wüst/rtn

17. Juni 2018, 11:39 Uhr

Schürensöhlen | Bei einem Feuer wurden am frühen Sonntagmorgen in der Hauptstraße von Schürensöhlen (Kreis Herzogtum Lauenburg) ein Carport , ein darin abgestelltes Auto und zwei fast neue E-Bikes komplett zerstört. Nur etwa fünfzig Meter von dieser Brandstelle entfernt ging zuerst eine Mülltonne vor einem Wohnhaus in Flammen auf und brannte völlig aus.

Gegen vier Uhr wurden die Feuerwehrleute alarmiert. Der Brandort liegt genau gegenüber des Dorfgemeinschaftshauses in dem auch die örtliche Feuerwehr untergebracht ist. Trotzdem hätten die Löscharbeiten zu spät begonnen beklagt sich Anwohner Peter Lubb. Er hatte zunächst sein neben dem Carport abgestelltes Auto in Sicherheit gebracht und danach zusammen mit Nachbarn und Gartenschläuchen versucht, das hinter dem Carport stehende Holzhaus zu schützen. Die örtliche Feuerwehr sei erst mehrfach hin und her gefahren und habe einen Hydranten zur Wasserversorgung suchen müssen, sagte Lubb, obwohl einer direkt an der Einsatzstelle vorhanden sei. Wegen der großen Hitze sei dieser nicht nutzbar gewesen, erklärt der stellvertretende Wehrführer Malte-Torben Machnik. Die Wasserversorgung wurde deshalb aus Hydranten in etwa 150 Meter Entfernung aufgebaut.

Zur Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr Schürensöhlen kam dann zunächst die Freiwillige Feuerwehr aus Groß Boden, zusätzliche Wehren und die Amtswehrführung rückten aus. Um weitere Einsatzkräfte heranzuziehen, wurde durch die Einsatzleitung auf die Alarmstufe „Feuer 3“ erhöht. Trotz der Löscharbeiten brannten Auto, Carport und zwei fast neue E-Bikes komplett aus. Auch an dem Holzhaus entstanden leichte Schäden durch die enorme Hitze. Die Brandursache und die Höhe des Sachschadens sind noch nicht bekannt. Die Polizei nahm noch am Brandort erste Ermittlungen auf.

