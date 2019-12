Rümpel : Hohe Nachfrage nach Bauland

Gemeinde Rümpel nimmt auf Besichtigungstour seiner Ortsteile Rümpel, Höltenklinken und Rohlfshagen Flächen in Augenschein und wird fündig.

08. Dezember 2019, 09:54 Uhr

Rümpel | Baugrundstücke in den Gemeinden rund um die Kreisstadt sind Mangelware. Aber die Nachfrage ist groß – nicht allein von Einheimischen, sondern auch Familien aus Hamburg und Lübeck lockt das im Vergleich günstige Bauland. Die Gemeinde Rümpel ist auf der Suche nach möglichen Bauland. Im Zuge der Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes sollen mögliche Areale mit einfließen. Es gab bereits Abstimmungsgespräche zwischen dem Planungsbüro Stolzenberg, der Landesplanung, dem Kreis, dem Amt Bad Oldesloe-Land und Kommunalpolitikern. Auf einer Besichtigungstour haben sie die Ortsteile Rümpel, Höltenklinken und Rohlfshagen in Augenschein genommen.

Klarer Favorit in Sachen Bauland ist der Ortsteil Rümpel, hier könne nach Auffassung der Landesplanung Verdichtung stattfinden. Besonders an der Kreisstraße 61 westlich der Bebauung in Richtung Höltenklinken sei aus Sicht der Landesplanung eine geeignete Fläche vorhanden. Nach den landesplanerischen Rahmenbedingungen könnte das Areal den örtlichen Bedarf an Bauland bis zum Jahr 2030 decken. Es wurden noch weitere Flächen geprüft, aber sie kommen derzeit aus den verschiedensten Gründen nicht in Betracht. Dazu gehörten die Flächen im südlichen Rümpel im Bereich der Einmündung der Dorfstraße und gegenüber der Einmündung der Kreisstraße 88. Die eine Fläche steht nicht zur Verfügung und bei der anderen könnte es durch die Hanglage Probleme geben.

Auch der Bereich rund um den Sportplatz kommt für eine bauliche Entwicklung nicht in Frage. Gründe dafür sind der moorige Untergrund sowie die vorhandene Emission nach aktiver landwirtschaftlicher Betriebe. Auch die Gemeinde möchte diese „grüne Lunge“ im Ortskern nicht in Bauland umwandeln.

Begutachtet wurde auch ein Bereich in der Wiesenstraße zwischen der vorhandenen Bebauung. Hier wurden jedoch naturschutzrechtliche Bedenken angemeldet. Der Erhalt des Blicks auf das weiträumige Bestetal würden gegen eine Bebauung sprechen.

Im Ortsteil Höltenklinken gab es erhebliche Bedenken seitens der Vertreter des Landes, des Kreises und der Ortsplanung, dort Bauland auszuweisen. Der Ortsteil liegt in einem regionalen Grünzug und das würde gegen eine Bautätigkeit in dem Ortsteil sprechen. Gegen ein Baugebiet im Ortsteil Rohlfshagen würden aus Sicht des Landes und des Kreises städtebauliche Bedenken sprechen, auch wegen des dortigen Herrenhauses. Es seien für den Ortsteil ähnliche Kriterien anzulegen wie für Klinken. Amt und Gemeinde sehen das allerdings nicht ganz so. Zumindest Bauland für den örtlichen Bedarf sollte dort möglich sein.

Mit dem Landschafts- und Flächennutzungsplan werden sich sich die Rümpeler Gemeindevertreter an diesem Mittwoch, 11. Dezember, ab 19.30 Uhr im Gemeinschaftshaus in Rümpel befassen. Weitere Themen der Sitzung die Bezuschussung von Feuerwehrführerscheinen, Breitbandversorgung für Höltenklinken und Rohlfshagen, gemeindeeigene Flächen, Oberflächenentwässerung in Rümpel und der Gemeindehaushalt für das kommende Jahr.