Reinfeld : Hoffnung für die Landesstraße 71

Frauke Schlüter-Hürdler

18.Sep.2017

Morgens zwischen 7 und 9 Uhr auf der Ahrensböker Straße: Kinder gehen zu Fuß oder radeln zur Schule, Busse bringen Schüler aus umliegenden Gemeinden zur Matthias-Claudius-Schule und Immanuel-Kant-Schule. Nicht zu vergessen die Autokarawane, die sich an parkenden Autos vorbeischlängelt. Ein ganz normaler Schultag in der Karpfenstadt – und der ganz normale Wahnsinn auf der Landesstraße 71, trotz Tempo 30 eine gefährliche Fahrt durch tiefe Schlaglöcher.

Die Schule hat wieder begonnen, besonders die Erstklässler sind gefährdet. Die Ahrensböker Straße bietet bis auf eine Fußgängerampel an der Grundschule keinerlei Sicherheit für die kleinen, oft noch unsicher Rad fahrenden Schüler. Es gibt keinen Radweg, die L 71 ist zudem seit Jahrzehnten dringend sanierungsbedürftig.

Ob dies auch nach diversen Absagen und gescheiterten Verträgen so bleibt, entscheidet sich in den nächsten Monaten. Lorenz Hartwig, Vorsitzender des Bauausschusses, zeigt sich zuversichtlich: „Wir sind ganz kurz vor dem Ziel.“ Der nächste Schritt seien bereits die Ausschreibungen. Schäden im Asphalt, im Laufe der Jahre immer wieder notdürftig geflickt, eine unzureichende Straßenbreite, gefährliche Bodenwellen, der fehlende Radweg. Bei starkem Regen werden Fußgänger schon mal nassgespritzt. Wer dort zu Stoßzeiten unterwegs ist, braucht verdammt starke Nerven und eine noch größere Portion Konzentration.

Im Jahre 2009 hatte der Landesbetrieb für Straßenbau und Verkehr (LBV) noch 100 000 Euro für die Sanierung des Teilstücks vom Herrenteich bis zur Neuhöfer Straße bewilligt. Für 2012 wurde sogar noch einmal der gleiche Betrag zugesagt. Doch dann wurde das Geld kurzerhand mit der Erklärung, die L 71 sei „nicht Gegenstand der Unterhaltspläne“ und wegen zu geringem Verkehrsaufkommen gestrichen. Die Stadt hatte bereits für den Teilbereich an der Grundschule eine Planung von einem Ingenieurbüro erstellen lassen – alles vergebens. Die Stadt versucht seit Jahrzehnten, eine Sanierung der L 71 zu erreichen. Rad- und Gehwege müssen von der Stadt finanziert werden, nicht jedoch die Landesstraße. Es gibt außerdem städtebauliche Fördermittel.

Nun scheint das Ziel ganz nah – wenn auch nur für den Teilbereich zwischen Herrenteich und Neuhöfer Straße. Immerhin. Die Verträge seien bereits ausgefertigt, die Unterlagen befänden sich beim LBV. Man warte jetzt auf Antwort, so der Vorsitzende. „Es geht jetzt noch um Grundstückankäufe“, sagt Hartwig. Bauamtsleiter Stephan Kruse ergänzt, dass die Verträge seit einem Jahr dort in der Warteschleife hingen. Aber etwas Bewegung sei in die zähen Verhandlungen gekommen.

Seit 40 Jahren versuche die Stadt, die Straße in einen vernünftigen Zustand zu bringen. Neben der Sanierung der Asphaltdecke soll außerdem ein Rad- und Fußweg entstehen. So wird die Straße nur noch 6,10 Meter breit sein. „Das ist ein riesiger Kompromiss, der nach vielen Jahren geschlossen wurde“, sagt Hartwig.

Die Sanierung des restlichen Teils der L 71 bis zum Ortsausgang in Richtung Binnenkamp ist Thema im nächsten Stadtentwicklungsausschuss. Da man immer noch aufgrund des fehlenden Haushalts eine Interimswirtschaft habe, gehe es da nicht wirklich voran. „Aber alle Parteien in Reinfeld wollen die Sanierung“, betont Lorenz Hartwig. Und: „Wir waren noch nie so weit wie jetzt.“