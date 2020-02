Stapelfeld : Höltigbaum: Die Vogelwelt im Winter

Kohl-, , Blau- und Sumpfmeise: Naturschutzgebiet lädt zu einer ornithologischen Wanderung.

Avatar_shz von shz.de

12. Februar 2020, 14:36 Uhr

Höltigbaum | Das Naturschutzgebiet Höltigbaum befindet sich im Februar noch im tiefen Winter. Bäume sind unbelaubt, es ist kühl. Dennoch zeigen sich in der Vogelwelt schon erste Anzeichen des Vorfrühlings. Michael Rademann von der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald bietet deshalb am Sonntag, 16. Februar, von 11 bis 13 Uhr, eine Einführung in die Vogelkunde an. Die ersten Gesänge von Kohlmeise, Blaumeise und Sumpfmeise sind jetzt, wenn doch einmal die Sonne scheint, eindrucksvoll zu hören. Die Baumläufer und Kleiber beginnen ebenfalls schon im Februar zu singen. Auch die Wintergäste sind noch da: Mit etwas Glück lässt sich sogar der sehr seltene Raubwürger beobachten.



Kosten: 5 Euro, Kinder frei.

Wettertaugliche Kleidung und Fernglas nicht vergessen. Treffpunkt ist das Haus der Wilden Weiden, Eichberg 63 in Hamburg-Rahlstedt.