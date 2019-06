Ahrensburg : Höchste Auszeichnung für Deutsche Stiftungen geht an die Bürgerstifter

Ahrensburger Stiftung für Engagement für die Gemeinschaft geehrt.

26. Juni 2019

Ahrensburg | Große Ehre für die Bürgerstiftung Region Ahrensburg: Sie wurde mit dem Deutschen Stifterpreis 2019 ausgezeichnet worden, einer ideelle Auszeichnung für Menschen, die neue Stiftungen errichtet oder herausragende Leistungen in bereits bestehenden Stiftungen erbracht haben. Jetzt wurden Christian Wendt, Michael Eckstein, Jens Dreeßen, Carmen Lau, Horst Jurkschat und Michael Burmeister als die Mitglieder von Vorstand und Stiftungsrat mit ihren Urkunden ausgezeichnet.

„Der Stifterpreis ist eine ganz außerordentliche Auszeichnung der Leistungen vor Ort. Wir nehmen dies als Anerkennung und als Ansporn für unser Engagement in der Region“, so Dr. Michael Eckstein, Vorsitzender der Bürgerstiftung Region Ahrensburg. In Schleswig-Holstein gehören die Ahrensburger zu den Vorreitern der Bürgerstiftungs-Bewegung, von denen es bundesweit rund 400 gibt. Bereits 2001 gegründet haben sich im Laufe der Jahre mehrere hundert Ehrenamtliche, Spender und Stifter engagiert. Bei der Bürgerstiftung Ahrensburg steht die Hilfe zur Selbsthilfe im Mittelpunkt. Im Rahmen der Förderung des Ehrenamtes waren die Stormarner Initiator der landesweiten Ehrenamt-Messen, wofür Eckstein mit dem Verdienstorden des Landes ausgezeichnet worden war.

Die Schwerpunkte der BürgerStiftung liegen aktuell auf Bildung, Förderung von jungen Menschen und der Förderung des Ehrenamtes sowie auf dem Bürgerportal (www.Ahrensburg-Portal.de)

Der Deutsche Stifterpreis wird seit 1994 jährlich vom Bundesverband Deutscher Stiftungen (Berlin) verliehen. Er würdigt das Engagement von Menschen, die sich in ihren Städten und Dörfern mit Zeit, Geld und Ideen für die Gemeinschaft engagieren.